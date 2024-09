BGO, ein globaler Berater für die Verwaltung von Immobilieninvestitionen und Anbieter von Immobiliendienstleistungen, hat heute bekannt gegeben, dass er im Rahmen seiner vierten europäischen Wertschöpfungsstrategie erfolgreich 2,0 Mrd. EUR für sein europäisches Value-Add-Programm aufgebracht hat. Mit dieser Ankündigung hat der Value-Add Fund insgesamt 1,463 Mrd. EUR in Form von Zusagen und 520 Mio. EUR durch Co-Investitionsmöglichkeiten in hochwertige Industrie- und Rechenzentrumsplattformen in Europa aufgebracht. Dies ist der vierte Fonds im Rahmen der europäischen Value-Add-Strategie von BGO, die seit 2014 über 4 Mrd. EUR investiert hat.

"Die europäische Value-Add-Serie von BGO hat nun über mehr als ein Jahrzehnt hinweg mehrere Zyklen erfolgreich durchlaufen. Fonds IV ist unsere bisher größte Aufstockung und gut positioniert, um von diesem aktuellen Zyklus zu profitieren", sagte John Carrafiell, Co-CEO von BGO. "Der Aufbau vertikal integrierter Kapazitäten über mehrere Länder hinweg und die Fähigkeit, in führende Betreibergesellschaften und Plattformen wie das Rechenzentrumsunternehmen Bulk Infrastructure und den Entwickler und Bauunternehmer Techbau zu investieren, haben unserer europäischen Strategie einen einzigartigen Vorteil verschafft."

"Unsere europäischen Value-Add-Fonds erfahren weiterhin starke Unterstützung von bestehenden und neuen Investoren. Die Fähigkeit von BGO, mit den sich ändernden Marktbedingungen umzugehen, Risiken zu managen und Chancen auf den wichtigsten Märkten in Europa zu nutzen, hat dazu beigetragen, dass wir starke, langfristige Beziehungen zu unseren Investoren aufgebaut haben", sagte Toby Phelps, Managing Partner und Head of European Equity bei BGO. "Unsere vierte europäische Value-Add-Strategie hält viel trockenes Pulver bereit, um die großen Chancen im europäischen Immobilienmarkt zu nutzen, wenn die Märkte in eine Phase größerer Stabilität und besserer Wachstumsaussichten eintreten. BGOs differenzierter Deal-Flow, die starke Geschichte von Co-Investitionen in Sektoren mit langfristigen Wachstumsaussichten und unsere starke treuhänderische Einstellung werden das erfolgreiche Wachstum unserer europäischen Plattform weiterhin ermöglichen."

Der Value-Add Fund wird sich weitgehend auf Sektoren konzentrieren, die von einem strukturellen Nachfragewachstum profitieren, insbesondere auf den Wohnsektor, die Logistik, einschließlich Kühllagerung und urbane Logistik, Datenzentren sowie auf Sektoren, die zyklischen Herausforderungen ausgesetzt sind, die sich auf die Werte auswirken. Das Team wird versuchen, sein lokales Know-how in der Vermögensverwaltung in den wichtigsten europäischen Märkten einzusetzen, um unterbewertete oder unzureichend verwaltete Vermögenswerte an gut etablierten Standorten in qualitativ hochwertige Anlagen mit hohen stabilen Renditen auf die Gesamtkosten zu verwandeln.

"Wir freuen uns über die Unterstützung, die wir für unser europäisches Value-Add-Franchise erhalten haben. Die relative Performance der Strategie und die Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung attraktiver Co-Investitionsmöglichkeiten in erstklassige und skalierbare Plattformen haben dazu geführt, dass mehr als 80 der Investoren in diesem neuen Fonds aus bestehenden Investoren bestehen, die weiterhin mit uns zusammenarbeiten, sowie aus einer Reihe neuer strategischer Beziehungen", sagte Francesco Ostuni, Managing Partner und European CIO, BGO.

BGO ist ein führender, globaler Berater für Immobilieninvestitionen und ein weltweit anerkannter Anbieter von Immobiliendienstleistungen. BGO vertritt die Interessen von mehr als 750 institutionellen Kunden mit einem verwalteten Vermögen von ca. 83 Mrd. USD (Stand: 30. Juni 2024) und verfügt über Expertise in der Vermögensverwaltung von Büro-, Industrie-, Wohn-, Einzelhandels- und Gastronomieimmobilien auf der ganzen Welt. BGO ist in 27 Städten in dreizehn Ländern vertreten und verfügt über fundierte lokale Kenntnisse, Erfahrungen und umfangreiche Netzwerke in den Regionen, in denen wir im Auftrag unserer Kunden in Immobilienanlagen auf den Primär-, Sekundär- und Co-Investmentmärkten investieren und diese verwalten.

BGO ist Teil von SLC Management, dem institutionellen alternativen und traditionellen Vermögensverwaltungsgeschäft von Sun Life.

Das oben ausgewiesene verwaltete Vermögen umfasst Immobilienaktien- und Hypothekenanlagen, die von der BGO-Unternehmensgruppe und ihren verbundenen Unternehmen verwaltet werden, und beinhaltet ab dem 1. Quartal 2021 bestimmte nicht eingeforderte Kapitalzusagen für diskretionäres Kapital, bis sie rechtlich verfallen sind, und schließt bestimmte nicht eingeforderte Kapitalzusagen aus, bei denen der Investor die volle Entscheidungsfreiheit über die Investition hat.

