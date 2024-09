Unterföhring (ots) -Amy Winehouse, Die Fantastischen Vier, Bon Jovi, Rod Steward, Peter Maffay oder Robbie Williams? Wer gewinnt "The Tribute - Die Show der Musiklegenden"? Am Freitag, 20. September, um 20:15 Uhr findet die Suche von Sängerin Yvonne Catterfeld, ESC-Ikone Conchita Wurst und Panikorchester-Legende Bertram Engel nach der besten Coverband Deutschlands ihr feierliches Finale."Wenn man so weit gekommen ist, will man auf jeden Fall gewinnen!", stellt der Frontsänger von "The Robbie Experience", Mario Nowack, fest. "Aber die Konkurrenz ist megastark.", ergänzt Tetyana Bartels, Saxophonistin bei "Mr. Rod". Welche Coverband beweist die ultimative Imitations-Perfektion und darf als Headliner beim großen Livekonzert am 19. Oktober im Ruhrkongress in Bochum spielen?Lust die "The Tribute"-Bands live zu sehen? Tickets für "The Tribute - Live in Concert" gibt es unter: https://www.eventim.de/event/the-tribute-die-show-der-musiklegenden-ruhrcongress-bochum-19001533/"The Tribute - Die Show der Musiklegenden" wird von Cheerio Entertainment produziert. Weitere Infos sowie Interviews und Fotos der Bands und Jury finden Sie unter: http://presse.sat1.de/thetributeDas Finale von "The Tribute - Die Show der Musiklegenden" am Freitag, 20. September, um 20:15 Uhr in SAT.1 und bereits jetzt auf JoynPressekontakt:Swantje RollContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 -1135email: Swantje.Roll@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: Isabella.Toennes@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5867478