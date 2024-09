Die Aktie von Delivery Hero erlebt seit Anfang August einen bemerkenswerten Aufschwung. Mit einem Kursanstieg von satten 66 Prozent hat das Papier des Lieferdienst-Betreibers die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich gezogen. Neben soliden Quartalszahlen sorgt vor allem die Ankündigung eines möglichen Börsengangs der Nahost-Tochter Talabat im vierten Quartal für Euphorie. Diese rasant wachsende Sparte verspricht, dem Mutterkonzern einen erheblichen Wertzuwachs zu bescheren.

Investoren wittern Potenzial

Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Stimmrechtsanteilen wider. Obwohl einige Investoren ihre Positionen leicht reduziert haben, bleibt das Interesse am Unternehmen hoch. Die Gesamtstimmrechtsanteile belaufen sich aktuell auf 7,36 Prozent, was das anhaltende Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit von Delivery Hero unterstreicht. Experten sehen in der dynamischen Expansion des Unternehmens, insbesondere im Nahen Osten, weiterhin erhebliches Wachstumspotenzial.

