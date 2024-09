DJ PTA-PVR: Intertainment AG: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Feldafing (pta/18.09.2024/15:23) - Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 43 WpHG

Beteiligungsmeldung

Veröffentlichung gemäß § 43 Abs. 2 WpHG Mitteilung: Thomas Kaiser

1. Ziele des Erwerbs der Stimmrechte (§ 43 Abs. 1 Sätze 1 und 3 WpHG)

a) Im Vordergrund meiner Investition steht die Erzielung von Handelsgewinnen. b) Ich schließe nicht aus innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte zu erlangen. Ein möglicher Erwerb ist abhängig von der Kurs- und Unternehmensentwicklung, insbesondere dem Verlauf der angestrebten Neuausrichtung bzw. des möglichen Einstiegs eines Investors.

c) Ich habe Vertrauen in Vorstand und Aufsichtsrat die Neuausrichtung der Gesellschaft innerhalb der nächsten 12 Monate erfolgreich, im Sinne aller Aktionäre, umzusetzen. Sollten diese Bemühungen, entgegen meiner Erwartung, bis zum Endes des Jahres 2025 erfolgslos bleiben, strebe ich eine aktivere Rolle und die Übernahme eines Aufsichtsratsmandates an.

d) Eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Emittentin, insbesondere des Verhältnisses zwischen Eigen- und Fremdmittelfinanzierung beabsichtige ich zum jetztgen Zeitpunkt nicht. 2. Herkunft der für den Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel (§ 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG)

Für den Erwerb der Stimmrechte wurden ausschließlich Eigenmittel eingesetzt.

Aussender: Intertainment AG Adresse: Bahnhofstraße 30, 82340 Feldafing Land: Deutschland Ansprechpartner: Felix Petri Tel.: +49 89 21699-0 E-Mail: investor@intertainment.de Website: www.intertainment.de

ISIN(s): DE0006223605 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

