Vaduz (ots) -Regierungschef Daniel Risch hat am Mittwoch, 18. September 2024, Florian Meier als neuen Bürgermeister von Vaduz und Antje Moser als neue Vize-Bürgermeisterin vereidigt. Die Zeremonie fand im Fürst Johannes Saal des Regierungsgebäudes unter Beisein von Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni und Regierungsrat Manuel Frick in Vaduz statt.Florian Meier wurde am 25. August 2024 mit 93 Prozent der Stimmen zum Bürgermeister gewählt, nachdem er das Amt bereits während des gesundheitsbedingten Ausfalls von Bürgermeisterin Petra Miescher von Anfang Januar bis Ende März 2024 interimistisch ausgeführt hatte. In seiner Ansprache betonte Regierungschef Risch, dass die Zusammenarbeit zwischen Land und Gemeinden von grosser Bedeutung ist und einen wichtigen Bestandteil des gemeinsamen Erfolgs darstellt: "Ich wünsche Bürgermeister Florian Meier und seiner Stellvertreterin Antje Moser viel Erfolg für ihre wichtige Arbeit im Vaduzer Rathaus und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit."Nach der Vereidigung lud die Regierung den Bürgermeister und die Vize-Bürgermeisterin zu einem gemeinsamen Mittagessen ein. Der Tag fand einen weiteren Höhepunkt in einem Empfang durch S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein auf Schloss Vaduz.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenRoland MoserT +423 236 76 68Roland.Moser@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100923122