Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC wird die Vectron Systems AG zum Ende Juni 2024 bei der Shift4 Payments vollkonsolidiert und damit zukünftig nicht mehr an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sein, woraufhin alle Börsenfolgepflichten entfallen werden. In der Folge heben die Analysten das Kursziel an, empfehlen aufgrund der Erreichung des Kursziels aber, die Aktie zu verkaufen.

Nach Analystenaussage stehe derzeit aber noch nicht fest, ob und in welchem Umfang die Aktien an anderen Börsenplätzen handelbar sein werden. Eine aktive Notierung werde von der Gesellschaft nicht mehr angestrebt. Auch bei einer möglichen weiteren Handelbarkeit der Vectron-Aktie sei mit einer deutlich geringeren Handelsliquidität zu rechnen. Zudem habe das Management nach der erfolgten Übernahme durch Shift4 die bisher gültigen Prognosen zurückgenommen. Dies sei vor dem Hintergrund der sich aus der Zusammenarbeit mit Shift4 ergebenden Veränderungen in den Preis- und Angebotsmodellen geschehen, so GBC. Der Vorstand von Vectron plane, die neuen Prognosen für 2024 und 2025 zu veröffentlichen, sobald eine gute Visibilität bestehe. Im Rahmen eines DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein nahezu unverändertes Kursziel von 10,50 Euro (zuvor: 10,00 Euro), welches jedoch auf dem Niveau des Angebotspreises der Shift4-Unternehmensgruppe von 10,50 Euro/Aktie und unter dem aktuellen Börsenkurs liegt, weswegen sie das Rating demnach auf "Verkaufen" (zuvor: "Kaufen") senken.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 18.09.2024, 15:35 Uhr)



