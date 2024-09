EQS-Media / 18.09.2024 / 16:20 CET/CEST

thyssenkrupp nucera ernennt Sachin Nijhawan zum neuen U.S. CEO, Jürgen Grasinger wird COO in den USA

Houston / Dortmund, 18. September 2024 - thyssenkrupp nucera, einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von Technologien zur Erzeugung von grünem Wasserstoff ernennt Sachin Nijhawan zum CEO von thyssenkrupp nucera USA Inc., der mit sofortiger Wirkung die Leitung der US-Geschäfte übernimmt. Darüber hinaus wird Jürgen Grasinger, der bisher als Managing Director die Niederlassung in Houston verantwortete, die neu geschaffene Funktion des Chief Operating Officer (COO) von thyssenkrupp nucera USA übernehmen. Mit der Verstärkung des nordamerikanischen Managementteams wird die internationale Wachstumsstrategie des Unternehmens konsequent vorangetrieben und die weltweite Marktführerschaft bei der Herstellung und Lieferung von Technologien zur Erzeugung von Wasserstoff ausgebaut. Werner Ponikwar, CEO von thyssenkrupp nucera, kommentierte: "Mit mehr als 25 Jahren globaler Erfahrung im Industrie-, Energie- und Stromsektor bringt Sachin Nijhawan die richtige Mischung aus Fachwissen und Geschäftsbeziehungen in unser Team in den USA ein, um unsere internationale Wachstumsstrategie voranzutreiben und unsere Marktführerschaft im großen und wachsenden Wasserstoffmarkt weiter auszubauen. In seiner neuen, erweiterten Rolle als COO wird Jürgen Grasinger weiterhin für Kontinuität in allen Abläufen und Prozessen sorgen, um die Kundenanforderungen und Abwicklung unserer Großprojekte zu erfüllen. Wir blicken mit Zuversicht auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit einem gestärkten US-Management, um das enorme Marktpotenzial auszuschöpfen und die Dekarbonisierung sowie den Weg zur Klimaneutralität entscheidend voranzubringen." Als CEO von thyssenkrupp nucera USA wird Nijhawan für die Geschäftsaktivitäten des Unternehmens in den USA und die Leitung der Niederlassung in Houston, Texas, verantwortlich sein. Zuvor war er als Vice President und General Manager bei Honeywell tätig und verfügt über mehr als 25 Jahre globale Erfahrung mit ausgeprägter Expertise in den Bereichen Industrie, Energie sowie Öl und Gas. Vor seiner Tätigkeit bei Honeywell war er 15 Jahre lang bei General Electric Company in verschiedenen Funktionen mit zunehmender Verantwortung und in verschiedenen Regionen tätig. "Ich freue mich, als CEO von thyssenkrupp nucera in den USA an einem entscheidenden Wendepunkt für das Unternehmen und die gesamte Wasserstoffindustrie zu arbeiten", sagte Nijhawan. "thyssenkrupp nucera bietet eine umfassende Ingenieurs- und Technologiefähigkeit, starke Ressourcen im Bereich Forschung und Entwicklung sowie ein konsequentes Engagement für die erfolgreiche und profitable Umsetzung von Kundenprojekten in der globalen Energiebranche. Ich blicke erwartungsvoll auf die enge Zusammenarbeit mit Werner, Jürgen sowie dem gesamten Führungsteam, und die Leitung unseres engagierten Teams in Houston." Nijhawan ist seit 1993 in der Industrie- und Energiebranche tätig. Er hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft von der University of Chicago und einen Master of Science von der Lamar University. Wenn Sie Fotos benötigen, kontaktieren Sie uns gern. Medienanfragen: Katharina Immoor

Über thyssenkrupp nucera: thyssenkrupp nucera bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 Gigawatt. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie - ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. thyssenkrupp nucera hat im Juli 2023 erfolgreich einen Börsengang durchgeführt und ist seit September 2023 Mitglied im SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse. www.thyssenkrupp-nucera.com



