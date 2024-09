Die Tupperware Brands Corporation hat in den USA Insolvenzschutz nach Chapter 11 beantragt, was zu einem drastischen Kurseinbruch der Aktie führte. Der Handel wurde bei 0,5050 US-Dollar ausgesetzt, nachdem der Wert um mehr als 57 Prozent gefallen war. Trotz der finanziellen Schwierigkeiten plant das Unternehmen, den Geschäftsbetrieb fortzuführen und sucht aktiv nach einem Käufer, um die Marke zu erhalten und die Transformation in ein digitales, technologieorientiertes Unternehmen zu beschleunigen.

Restrukturierung und Zukunftsaussichten

Die Insolvenz wird als notwendiger Schritt betrachtet, um die ikonische Marke zu schützen und eine finanzielle Umstrukturierung zu ermöglichen. Mit einer Schuldenlast von über 700 Millionen Dollar und 12.000 Mitarbeitern weltweit steht Tupperware vor erheblichen Herausforderungen. Das Management betont, dass während des Verfahrens keine Änderungen an den Vereinbarungen mit unabhängigen Verkaufsberatern geplant sind und innovative Produkte weiterhin über verschiedene Vertriebskanäle angeboten werden sollen.

