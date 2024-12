Einer der Hoffnungsträger in der deutschen Batteriezellfertigung steht vor dem Aus. Bitter für Anleger von Manz, die vor wenigen Jahren noch große Hoffnung in das Unternehmen gesteckt hatten.Der Reutlinger Maschinenbauer Manz hat angekündigt, in den kommenden Tagen einen Insolvenzantrag zu stellen. Grund dafür seien Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung, wie der Vorstand am Mittwoch mitteilte. Die Aktien brachen daraufhin um mehr als 80 Prozent ein - ein Schock für Anleger, die die Aktie 2021 noch zu Kursen von bis zu 70 Euro handelten. Am Mittwoch, als die Hiobsbotschaft hereinbrach, sackte der Kurs innerhalb kürzester Zeit von 4 Euro auf 60 Cent ab. Am Donnerstag erholten sich die Papiere …