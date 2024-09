Berlin (ots) -Vom 24. bis zum 30. September 2024 findet die 79. Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York statt. Angesichts aktueller Kriege und zahlreicher Krisen gewinnen die zentralen Themen der Friedensförderung, der nachhaltigen Entwicklung und der Achtung der Menschenwürde für heutige und künftige Generationen eine besondere Bedeutung. Erwartet werden rund 150 Staats- und Regierungschefs, die sich bereits am 22. und 23. September beim UN-Zukunftsgipfel mit der Frage befassen werden, wie die internationale Zusammenarbeit neu belebt und die Vereinten Nationen fit für die Zukunft gemacht werden können.Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V. (DGVN) begleitet die Generaldebatte und den Zukunftsgipfel eng mit Veranstaltungen und Informationen. "Trotz aller Schwächen und Defizite geht von den Vereinten Nationen als einzigem politischen Forum mit quasi-universeller Mitgliedschaft eine wichtige Orientierung aus, gerade auch in schwierigen Zeiten", sagt DGVN-Vorsitzender Dr. Ekkehard Griep.Die Jugenddelegierte zur UN-Generalversammlung, Alina Reize, wird im Rahmen der UN-Generalversammlung in New York sein. Zusätzlich entsendet die DGVN zum Zukunftsgipfel fünf Jugendbeobachterinnen und Jugendbeobachter: Ferhat Cicek, Paula Schmidt, Rhoda Zündorf, Selma Cafferty und Simon Zerzawy werden vor Ort ebenfalls ihre Eindrücke teilen und stehen für Gespräche sowie Interviews zur Verfügung.Weitere Informationen finden Sie hier: https://dgvn.de/meldung/79-un-generaldebatte-in-new-york.Für weitere Auskünfte und Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an presse@dgvn.de.Pressekontakt:Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V.Madelina Pipping, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030-2593752-24E-Mail: presse@dgvn.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52588/5867559