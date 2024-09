Völklingen (ots) -Ärmel hochkrempeln für die Umwelt heißt es noch im September, wenn alle 90 Globus Baumärkte und die Völklinger Unternehmenszentrale mit ihren Auszubildenden erstmals am World Cleanup Day teilnehmen. "Mit unserer Beteiligung am World Cleanup Day möchten wir unsere Azubis für das Thema Umweltschonung sensibilisieren, zum gesellschaftlichen Engagement motivieren und den Teamgeist fördern", sagt Sabrina Beckmann, Leiterin Qualitäts- und Nachhaltigkeitsmanagement bei Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG.Die Verantwortung für Nachhaltigkeit wird im Unternehmen gelebt. Als aktuelles Beispiel ist der schrittweise, konsequente Umstieg auf torffreie Erden zu nennen, der im Juli 2024 für das gesamte Erdensortiment abgeschlossen wurde. "Hierdurch tragen wir gemeinsam mit unseren Kunden zum Klimaschutz, zum Erhalt der biologischen Vielfalt und zur Nachhaltigkeit bei."Zudem hätten Verbraucher durch die Kooperation mit dem Umweltsiegel "Blauer Engel" die Möglichkeit, bewusst umweltfreundlich einzukaufen. "Rund 750 mit dem 'Blauen Engel' gekennzeichnete Produkte werden in den Globus Baumärkten angeboten, darunter Lacke, Lasuren, Wandfarben, Tapeten, Bodenbeläge und Dichtstoffe", so Sabrina Beckmann.Um die bereits hohe Recyclingquote am Gesamtabfall des Unternehmens kontinuierlich zu steigern, spart Globus Baumarkt insbesondere bei den Eigenmarken Verpackungen ein und ersetzt Kunststoffverpackungen Schritt für Schritt durch zertifizierte Kartonagen oder Alternativrohstoffe. "Zusätzlich tragen wir als Mitglied des europaweiten Mehrwegsystems der Euro Plant Tray eG dazu bei, Einweg-Kunststoffabfälle deutlich zu reduzieren", erklärt Sabrina Beckmann. "Zu unseren zahlreichen Nachhaltigkeitsmaßnahmen gehört es außerdem, unsere Kunden darüber zu informieren, dass sie bestimmte Produkte wie etwa alte Batterien, Leuchtmittel und Bauschaumdosen kostenfrei in unseren Märkten zurückgeben können. Zudem sorgen wir durch eine GEO-optimierte Auftragserteilung im Online-Versandhandel für kurze Wege und damit möglichst geringe CO2-Emissionen." Weitere Beispiele für den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen sind der Ausbau von Ladestationen für E-Fahrzeuge sowie Investitionen in LED-Beleuchtung und Photovoltaikanlagen bei den Globus Baumärkten.Dieses Engagement im Umweltschutz wird auch von der namhaften Verbraucherbefragung Kundenmonitor Deutschland 2024 bestätigt: Globus Baumarkt ist in der Kategorie "Aktiver Einsatz für Umweltschutz" sowie in weiteren Kategorien Branchenbester. Über 6.000 Kunden von Bau- und Heimwerkermärkten ab 16 Jahren wurden für die bundesweite Benchmarking-Studie von der ServiceBarometer AG online befragt. "Wir freuen uns sehr, dass unsere umfassenden Maßnahmen für den Umwelt- und Klimaschutz von den Kunden wahrgenommen und gewürdigt werden", ergänzt Sabrina Beckmann.Globus Fachmärkte GmbH & Co. KGDas Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte. Mit rund 9.000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und führenden Baumärkten Deutschlands.Zum 13. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2023 in der Verbraucherumfrage von Konzept & Markt und Anxo Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin des Dähne Verlags zum kundenfreundlichsten Baumarktunternehmen Deutschlands gewählt. Beim Kundenmonitor Deutschland 2024 landete Globus Baumarkt in mehreren Kategorien auf Platz eins, darunter "Aktiver Einsatz für den Umweltschutz", "Warenpräsentation", "Auffindbarkeit der Produkte im Markt" und "Weiterempfehlung".Außerdem gehört das Unternehmen Globus Fachmärkte zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat das Unternehmen 2022, 2023 und 2024 zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Fachmärkte mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.Mehr Informationen unter www.globus-baumarkt.deWeitere Presse-Mitteilungen unter www.globus-baumarkt.de/info/unternehmen/pressePressekontakt:Diana Doriguzzipresse@globus-fachmaerkte.deOriginal-Content von: Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150962/5867568