Kreuzlingen (ots) -Ob zur Auffrischung der gewünschten Haarfarbe oder um graue Haare abzudecken: Mit frisch gefärbtem Haar fühlt man sich schön und einfach gut. Das zeigt auch der ungebrochene Trend zum Haarefärben - laut dem Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) färben sich etwa 70 % der Frauen ihre Haare1. Doch leider verblasst die Farbe oft schneller als gewünscht. Die Folge: Häufiges Nachfärben mit chemischen Substanzen, die das Haar schädigen können. Umso wichtiger ist es, coloriertes Haar optimal zu pflegen, damit es seinen Glanz und seine Geschmeidigkeit behält.Die Farbschutz-Linie mit Wildrose von RAUSCH bietet die perfekte Lösung: Dank der einzigartigen Kombination aus Amino-Komplex und hauseigenen Pflanzenextrakten wird die Haarstruktur gestärkt. Ausserdem wird für natürlich schönes Haar gesorgt und die Strahlkraft verlängert (bestätigte Wirksamkeit2). Mit RAUSCH kann das colorierte Haar richtig glänzen!1 Interne Umfrage des IKW, Zugriff unter: https://www.ikw.org/schoenheitspflege/wissen/haare-faerben-schon-gewusst2 RAUSCH Paneltest, Testzeitraum 4 WochenDas Shampoo, das die Farbintensität von coloriertem Haar bewahrt.Chemikalien in Haarfärbemitteln können Haar und Kopfhaut belasten, was sie auf Dauer trocken und spröde macht. Das Farbschutz-Shampoo mit Wildrose von RAUSCH sorgt für intensiven Farbschutz und reinigt das colorierte Haar sanft. Der hochwirksame Amino-Komplex schützt das Haar vor einem schnellen Verblassen. Somit wird die Haarstruktur effektiv gestärkt und häufiges Nachfärben wird überflüssig. Zusätzlich erhalten die Haare durch das Shampoo einen herrlich frischen Duft.Der Conditioner, der coloriertes Haar reichhaltig pflegt.Wenn das Haar ständig nachgefärbt wird, kann es nicht nur trocken und spröde werden, sondern verliert auch schnell an Glanz. Der Farbschutz-Conditioner mit Wildrose von RAUSCH ist die perfekte Ergänzung nach der Shampoo-Anwendung. So werden die Haare intensiv gepflegt und die Farbintensität dank des Amino-Komplexes bewahrt. Das gefärbte Haar wird geschmeidig und die Kämmbarkeit wird zusätzlich verbessert.RAUSCH: Mit der Kraft der Kräuter und Wirksamkeit zu mehr Wohlbefinden.RAUSCH verbindet jahrhundertaltes Kräuterwissen mit moderner Wissenschaft für wirksame und natürliche Haar-, Kopfhaut- und Körperpflege. Die Produkte bestehen aus einzigartigen Rezepturen, die für jedes Haut- und Haarbedürfnis speziell entwickelt werden. Sie verbinden mit Natürlichkeit und nachgewiesener Wirksamkeit das Beste aus beiden Welten mit dem Ziel, das persönliche Wohlbefinden zu steigern und gleichzeitig Rücksicht auf die Natur zu nehmen. Denn, RAUSCH zeichnet sich für eine verantwortungsvolle, ethische und nachhaltige Unternehmens-DNA aus. So verzichtet das Unternehmen seit jeher auf Tierversuche und setzt auf langjährige, nachhaltige Partnerschaften mit Schweizer Bauern. Und, RAUSCH ist jeden Rappen wert. Dies wurde in einer Kundenbefragung des unabhängigen Schweizer Instituts für Qualitätstests im Jahr 2023 bestätigt, wo die Haarpflege-Produkte als Nr. 1 bezüglich Preis- Leistungsverhältnis ausgezeichnet wurden. Das Sortiment reicht von natürlicher Beauty-Pflege und Styling-Produkten bis hin zu wirksamen Problemlösern. Hier findet jede*r die massgeschneiderte Lösung für individuelle Bedürfnisse. Weitere Informationen zu den Produkten auch unter www.rausch.chPer September in Apotheken, Drogerien, Parfümerien, Warenhäusern und online erhältlich.Materialien zum Download finden Sie hier: https://brand.rausch.ch/share/dGMAzoiNQEqfkYMPmth3Pressekontakt:RAUSCH AG KREUZLINGENBirgit Schäfer, CMOBärenstrasse 128280 Kreuzlingen, SwitzerlandTel. +41 (0)71 678 12 12kommunikation@rausch.chOriginal-Content von: RAUSCH AG Kreuzlingen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010167/100923127