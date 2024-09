"Der Aktionärsbrief"

Wir haben den Titel in den letzten Jahren mehrfach empfohlen, zuletzt in AK 02/24 zu 21 €, inzwischen schon wieder 27 €. Die Bank schaffte im ersten Quartal 24/25 ein Plus von 15 % beim Einlagenwachstum und + 16 % im Kreditvolumen. Das Kreditkartenportfolio explodierte im Jahresvergleich um 31,3 %. Der Gewinn nach Steuern sprang um 14,6 % auf 110,59 Mrd. INR. Die Kapitalquote (CET1) liegt solide bei 15,6 %. 4,36 % Nettozins-marge sind immer noch stark. Vor diesem Hintergrund eines weiterhin klar zweistelligen Wachstums ist ein 12-Monats-FWD-KGV von 20 akzeptabel, wenn auch schwerlich auszuweiten. Somit steigt die Aktie entlang der Ausweitung des Gewinns je Aktie.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief, Ausgabe 38.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Weiche Landung- Würfel sind noch nicht gefallen bei der COMMERZBANK- Europäischer Bankensektor vor M&A-Welle?- Lupe: QuantencomputingBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion /