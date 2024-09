Gold - besser als Geld?Auftritt Fed High Noon ist diesmal um 20:30 Uhr. Am heutigen Mittwoch blickt die Börsenwelt auf Jerome Powell, den mächtigsten Notenbanker der Welt. Um halb neun Uhr abends unserer Zeit tritt der Fed-Chef vor die Mikrofone und Kameras der Weltpresse, um sein Statement zur Zinsentscheidung der US-Notenbank abzugeben. Doch das dürfte gar nicht so entscheidend sein. Wichtiger ist, was die Geldlenker und Moneymaker von der Wallstreet glauben zu hören und wie sie auf das reagieren ...

