Vancouver, British Columbia - 18. September 2024 / IRW-Press / T2 Metals Corp. ("T2" oder das "Unternehmen") (TSX-V: TWO) (OTCQB: TWOSF) (WKN: A2DR6E) freut sich, den Abschluss eines ersten Feldprobenahme- und Kartierungsprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Projekt Copper Eagle in Douglas County, Nevada, bekannt zu geben. Das Projekt ist mittels Fahrzeuge mit Zweiradantrieb über die Nevada State Route 395 leicht zugänglich. Mehrere große ehemalige Kupferminen und Entwicklungsprojekte liegen in einem Umkreis von 50 km um Copper Eagle, darunter die Kupfermine Anaconda in Yerington, das Projekt Mason von HudBay Minerals und die Mine Pumpkin Hollow von Nevada Copper Inc (siehe Abbildung 1).

Die Geologen von T2 Metals entnahmen repräsentative Gesteinssplitterproben aus 14 bereits bestehenden Schürfgräben, in denen das Grundgebirge freigelegt war, sowie aus vorliegenden Ausbissen in einem Gebiet von etwa 1.000 mal 600 Metern. Aufgrund von Daten des Nevada Bureau of Mines and Geology geht das Unternehmen davon aus, dass die Schürfgräben von Smith Copper in den 1970er Jahren ausgehoben und teilweise renaturiert wurden. Es wurden porphyrische vulkanische und metasedimentäre Gesteine mit starken Brekzientexturen, Quarzgängen, drusenreichen Ganggefügen und Kupferanfärbungen beprobt (siehe Abbildung 2).

Die Proben wurden an die Einrichtung von ALS Global in Reno zur geochemischen Analyse und kurzwelligen Infrarot-Spektralabtastung geliefert, um Alterationsminerale zu identifizieren, die möglicherweise mit einer epithermalen oder porphyrischen Mineralisierung in Zusammenhang stehen und die Multispektralbildgebung durch Satelliten unterstützen. Die Analyseergebnisse der Proben, die bei einem früheren Besuch vor Ort entnommen wurden (siehe Pressemitteilung vom 11. April 2024), wiesen auf eine epithermale Signatur mit hoher Sulfidierung und erhöhten Gehalten von Tellur (Te), Selen (Se) und Antimon (Sb) sowie Kupfer und Gold hin.

Darüber hinaus entdeckten die Geologen von T2 Metals Skarnminerale und Magnetit, die üblicherweise mit der Kontaktmetamorphseaureole in Verbindung stehen, die sich um magmatische Intrusionen bildet. Der Skarn und die damit verbundene Alteration könnten eine kosteneffiziente Zielerstellungsmethode für die nächste Explorationsphase bei Copper Eagle ermöglichen.

Mark Saxon, President und CEO von T2 Metals Corp., kommentierte: "Die Analyseergebnisse des ersten Feldbesuchs bei Copper Eagle und die Beobachtungen unserer Geologen während dieses Feldprogramms haben uns ermutigt. Das Vorhandensein von Skarnmineralen bestärkt uns in unserer Ansicht, dass es sich bei Copper Eagle um ein Porphyr-Kupferprojekt handelt, und wir freuen uns auf die Fortsetzung der Explorationsarbeiten, um sein Potenzial als Quelle für Kupfer, Gold und Silber zu bestimmen. Die Vereinigten Staaten benötigen mehr inländische Kupferquellen sowie andere strategische Materialien und T2 Metals ist gut positioniert, diese mit Projekten wie Copper Eagle, Cora und Lida zu liefern."

Das Kupferprojekt Copper Eagle befindet sich in Douglas County, Nevada, etwa 21 km südöstlich von Carson City und 32 km westnordwestlich von Yerington. Das nahegelegene Bergbaurevier Yerington ist eine produktive Kupferproduktionsregion und beherbergt mehrere Kupferminen und -lagerstätten von Weltrang, darunter Yerington (162 Mio. t mit 0,54 % Cu) und Ann Mason (2,2 Mrd. t mit 0,29 % Cu).

Copper Eagle liegt innerhalb des Mineralgürtels Walker Lane, in der Nähe von erstklassigen Porphyr- und Skarn-Kupferprojekten. Die letzten Explorationsarbeiten bei Copper Eagle wurden vor über 50 Jahren durchgeführt, als ein Konsortium von Eigentümern (I. Smith, J. Smith und P. Gerken) bedeutende Zonen mit oxidierter Kupfermineralisierung unter einer geringmächtigen Alluvialdeckschicht freilegte.

Originale Aufzeichnungen des Explorationsunternehmens, die T2 Metals vom Nevada Bureau of Mines and Geology erworben hat, zeigen, dass mittels Schürfgrabungen auf Copper Eagle eine Sulfid- und Oxidkupfermineralisierung auf einer Fläche von mindestens 500 m mal 200 m entdeckt wurde (laut Bericht des beratenden Geologen Majid Shokohi für Smith Copper, 1971).

Geologische Kartierungen von Smith Copper aus dem Jahr 1971 deuten darauf hin, dass die Kupfermineralisierung mit alterierten Intrusionen, möglicherweise aus dem Tertiär, in Zusammenhang steht, was mit einem potenziellen Porphyr-Kupfer-Milieu übereinstimmt und anderen Porphyr-Lagerstätten im nördlichen Teil des Mineralgürtels Walker Lane entspricht. Die Kartierungen identifizierten auch propylitische, argillitische und kalihaltige Alterationen innerhalb von Granodiorit- und Monzonit-Intrusivgestein südöstlich von Copper Eagle sowie regelmäßige Kupfervorkommen (siehe Pressemitteilung vom 13. Dezember 2023).

Abbildung 1: Lage des Projekts Copper Eagle, Nevada

Alle Proben wurden von den Geologen des Unternehmens persönlich zur Untersuchung im Labor von ALS Global in Reno, Nevada, abgegeben.

Jegliche Verweise auf die Begriffe "Erzminerale", "Mineralisierung" oder "mineralisierte Zonen" dienen lediglich der Beschreibung und sollen nicht als Grundlage für eine Ressourcen- oder wirtschaftliche Bewertung des Projekts zu diesem Zeitpunkt interpretiert oder herangezogen werden. Obwohl die historischen Explorationsdaten von renommierten Unternehmen in Anwendung der damaligen Praxis erstellt wurden, kann T2 Metals Corp die Daten nicht verifizieren oder feststellen, dass bei der Erstellung der Daten angemessene Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollmaßnahmen angewandt wurden. Darüber hinaus gibt es keine Garantie, dass die Explorationsgeschichte vollständig erfasst wurde. Es könnten zusätzliche Bohrungen niedergebracht worden sein; das Unternehmen hat jedoch keine Kenntnis von zusätzlichen Daten erhalten und war auch nicht in der Lage, solche Daten zu erhalten. Das Unternehmen weist daher darauf hin, dass die historischen Explorationsdaten, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, möglicherweise nicht zuverlässig sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass ein "qualifizierter Sachverständiger" gemäß National Instrument 43-101 keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt hat, um die historischen Informationen zu überprüfen, und dass man sich daher nicht auf diese Informationen verlassen sollte.

Der qualifizierte Sachverständiger für die Projekte des Unternehmens, Herr Mark Saxon, Chief Executive Officer des Unternehmens, ein Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy und ein Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Abbildung 2: Probenahme auf dem Projekt Copper Eagle, Nevada

Über T2 Metals Corp (TSX-V: TWO) (OTC: TWOSF) (WKN: A2DR6E)

T2 Metals Corp. ist ein aufstrebendes Kupfer- und Edelmetallunternehmen, das den Shareholder Value durch Explorationen und Entdeckungen steigert. Das Unternehmen peilt weiterhin kaum erkundete Gebiete an, einschließlich der Projekte Sherridon, Lida, Cora und Copper Eagle, wo nach der Mineralisierung entstandene Deckschichten Gebiete mit hoher geologischer Höffigkeit in der Nähe großer Minen bedecken.

Im Namen des Boards

"Mark Saxon"

Mark Saxon

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

t2metals.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

mailto:info@t2metals.com

