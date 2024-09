Die Toolkits ermöglichen es Kunden, KI-Systeme zu identifizieren, damit verbundene Risiken zu klassifizieren, die Einhaltung der Verpflichtungen nach dem KI-Gesetz der EU sicherzustellen und globale ethische Best Practices einzuhalten.

Diligent, ein führendes GRC-SaaS-Unternehmen, gab heute die Einführung seiner neuen Toolkits zum EU-Gesetz zur künstlichen Intelligenz bekannt, die Unternehmenssekretären, Rechts- und Compliance-Teams, Chief Technology Officers, Chief Information Security Officers und Audit-Teams dabei helfen sollen, sich in der zunehmenden Komplexität der KI-Governance und der Einhaltung von KI-Vorschriften zurechtzufinden. Die Toolkits ermöglichen es Unternehmen, die innerhalb und außerhalb der Europäischen Union (EU) tätig sind, die Anforderungen des KI-Gesetzes der EU zu verstehen und einzuhalten und einen verantwortungsvollen und ethischen Ansatz bei der Einführung von KI zu integrieren, der Vertrauen in neue Technologien schafft und globale Standards für die KI-Governance einhält.

"Während sich die KI-Landschaft weiterentwickelt, stehen Unternehmen vor der Herausforderung, Innovation mit der Einhaltung von Vorschriften und ethischen Überlegungen in Einklang zu bringen", so Keith Fenner, Senior Vice President Geschäftsführer für Internationales bei Diligent. "Das KI-Gesetz der EU stellt einen bedeutenden regulatorischen Meilenstein dar, um sicherzustellen, dass KI-Systeme sicher und transparent sind und die Grundrechte respektieren. Wir freuen uns, eine Lösung anbieten zu können, die Kunden dabei unterstützt, regulatorische Verpflichtungen zu identifizieren und abzubilden, Best-Practice-Kontrollen zu implementieren und KI verantwortungsvoll zu steuern. Dies stellt die Einhaltung der sich entwickelnden globalen Vorschriften sicher, beschleunigt die Einführung der KI-Technologie und schafft Mehrwert."

Innerhalb der Diligent-One-Plattform stehen drei Toolkits zur Verfügung:

AI Discovery and Risk Classification Toolkit Dieses Toolkit hilft Kunden, ihre KI-Systeme zu identifizieren und die erforderliche Risikoklassifizierung durchzuführen. Es bietet außerdem Zugang zu einer umfangreichen Bibliothek mit Ressourcen zur KI-Kompetenz und Best-Practice-Governance für den Vorstand, die Geschäftsleitung und die Mitarbeiter, um die organisatorische Bereitschaft zu beschleunigen und die KI-Governance zu verbessern. Das Toolkit steht allen Kunden der Diligent One Platform zur Verfügung.

AI Act IT Compliance Toolkit Dieses Toolkit hilft Organisationen, die regulatorischen Anforderungen zu verstehen, sie mit den vorgeschlagenen Kontrollen abzugleichen und die Einhaltung zu dokumentieren. Es bietet Vorschläge für die Zuordnung von Kontrollen zu den regulatorischen Anforderungen des KI-Gesetzes, die Identifizierung von Lücken, eine Dashboard-Zusammenfassung für die Bewertung von Kontrollen, eine Zusammenfassung der Abhilfemaßnahmen und Benachrichtigungen an wichtige Interessengruppen.

AI Act Risk Management Toolkit Dieses umfassende Risikomanagement-Toolkit unterstützt ein vollständiges KI-Governance-Programm. Es enthält eine Risiko-Heatmap zur Überprüfung und Priorisierung von Risiken, ein Dashboard, das KI-Systeme nach Risikostufe zusammenfasst, eine vorkonfigurierte KI-Bedrohungsbibliothek und Tools für die kontinuierliche Überwachung, um die Einhaltung von Richtlinien und die Compliance sicherzustellen.

In einer Welt, in der Umfragen zufolge 78% der Beschäftigten ihre eigenen KI-Tools zur Arbeit mitbringen und 86% der Unternehmen irgendeine Form von KI ohne Wissen des Vorstands einsetzen, sind die KI-Gesetz-Toolkits von Diligent darauf ausgelegt, die Bemühungen um Compliance, Governance und Risikomanagement zu unterstützen. Die Toolkits helfen Kunden dabei, ihre KI-Systeme und -Modelle zu identifizieren, eine risikobasierte Klassifizierung anzuwenden, ihre Verpflichtungen als Anbieter und Anwender im Rahmen des KI-Gesetzes zu verstehen, ein KI-Governance-Rahmenwerk aufzubauen und die laufende Einhaltung der Vorschriften zu überwachen. Dies trägt dazu bei, dass KI-Systeme verantwortungsvoll und ethisch korrekt sowie in einer Weise implementiert werden, die die Bemühungen zur Einhaltung der Vorschriften in Übereinstimmung mit den Erwartungen von Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Aufsichtsbehörden dokumentiert.

Die Toolkits von Diligent bieten einen soliden Rahmen für die Bewertung und das Management der mit KI-Systemen verbundenen Risiken, helfen Organisationen dabei, ethische Überlegungen in ihre KI-Entwicklung einzubeziehen, und unterstützen die fortlaufende Einhaltung des KI-Gesetzes der EU. Da KI immer mehr zu einem integralen Bestandteil der Geschäftsstrategie wird, spiegeln die Toolkits das Engagement von Diligent wider, ethische KI-Praktiken zu unterstützen und seinen Kunden dabei zu helfen, regulatorischen Änderungen immer einen Schritt voraus zu sein.

Weitere Informationen zu den KI-Gesetz-Toolkits von Diligent finden Sie unter: https://www.diligent.com/lp/eu-ai-act-compliance

Über Diligent

Diligent ist der führende GRC-SaaS-Anbieter, der mehr als 1 Million Nutzer und 700.000 Vorstandsmitglieder und Führungskräfte in die Lage versetzt, schneller bessere Entscheidungen zu treffen. Die Diligent One Platform ist Unternehmen behilflich, ihren gesamten GRC-Bereich einschließlich Governance, Risiko, Compliance, Audit und ESG zu vernetzen, um komplexe Risiken klar darzustellen, aufsichtsrechtlichen Veränderungen einen Schritt voraus zu bleiben und relevante Erkenntnisse bereitzustellen alles in einer konsolidierten Übersicht. Mehr erfahren Sie unter diligent.com.

Folgen Sie Diligent auf LinkedIn, X (Twitter) und Facebook.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240918171225/de/

Contacts:

Medien

Julia Stoyanov

Kommunikationsdirektorin, Diligent

+1 (604) 669-4225

Jhanbury@diligent.com