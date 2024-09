Anders als in der GKV orientieren sich PKV-Beiträge nicht am Einkommen. Wird die PKV für ältere Menschen mit niedrigeren Einkommen dann unbezahlbar? Nein, sagt der PKV-Verband und verweist auf eine Auswertung, die zeigt, dass Beiträge aufgrund mehrere Vorsorgemechanismen im Alter stabil bleiben und sogar sinken. Die Beiträge zur Krankenversicherung steigen, sowohl in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) als auch in der privaten Krankenversicherung (PKV). Das hängt vor allem mit steigenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...