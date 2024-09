DJ Deutsche Bank schließt einige Filialen in Deutschland

Von Adria Calatayud

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank plant im Zuge der Digitalisierung ihres Privatkundengeschäftes die Schließung einiger Filialen in ihrem Heimatmarkt. Die Bank teilte mit, dass ihr Filialnetz weiter optimiert werde und eine mittlere zweistellige Zahl an kleineren Filialen soll geschlossen werden. Nach Angaben eines Unternehmenssprechers betreibt der Konzern in Deutschland etwa 400 Filialen unter dem Namen Deutsche Bank, weltweit sind es etwa 1.400 Filialen.

Zu den Veränderungen im Filialnetz nimmt die Deutsche Bank den Angaben zufolge zeitnah Verhandlungen zu einem Interessenausgleich mit dem Betriebsrat auf. Es sei noch zu früh, um zu sagen, ob der Schritt angesichts der erwarteten Investitionen in die Digitalisierung zu einem Stellenabbau führen werde, sagte der Sprecher.

Die Bank plant erhebliche Investitionen in die Digitalisierung und wird im nächsten Jahr eine erneuerte Version ihrer App mit zusätzlichen Dienstleistungen einführen. Die Maßnahmen seien bereits in den Finanzplanungen berücksichtigt und würden auch dazu beitragen, die Kostenziele zu erreichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/err

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2024 11:55 ET (15:55 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.