Wisdom ist stolz darauf, auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) sein neuestes Line-up von vier Brennstoffzellenfahrzeugen (FCEV) präsentieren zu dürfen, darunter ein 12 m langer Reisebus, ein 12 m langer Intercitybus, ein 15 t LKW und ein Spezialfahrzeug mit Hakenlift. HONG KONG - Media OutReach Newswire - 18 September 2024 - Bereiten Sie sich auf bahnbrechende Innovationen von Wisdom Hydrogen Transportation Solutions vor! Diese bieten modulares Design, Leichtbau und eine nahtlose Integration von überlegenen Brennstoffzellentechnologien und -lösungen, die die Energieeffizienz deutlich steigern, die Fahrzeugdynamik verbessern, die Fahrsicherheit und den Komfort für die Bediener verbessern und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten (TCO) für Wisdom-Benutzer senken. Wisdom unterstützt Sie als Ihr engagierter Partner in einer neuen Ära des intelligenten Transports!





Wisdom verändert den Ansatz zur Humanisierung und Gestaltung von Fahrzeugen, indem das Unternehmen eine umfassendere Strategie für die Fahrzeugdynamik anwendet. Zu den herausragenden Merkmalen der integrierten FCEV-Plattform Wisdom HyWiSure gehören:



Ausstattung der Fahrerkabine mit einer Abrollfunktion mit ECE-Prüfzeichen, um sicherere Fahrpraktiken zu fördern.



Wasserstoffsysteme mit mehreren Leckdetektoren und Präventionsvorrichtungen, sowie einem Entleerungsmechanismus mit ECE-Prüfzeichen.



Abdeckung toter Winkel mit 360°-Kamerasystemen für optimale Sicherheitsmaßnahmen.



Intelligente Steuerung von Wisdom, die zu einem verbesserten Fahrerlebnis beiträgt, wobei die Höchstgeschwindigkeit auf 100 km/h beschränkt ist.



Intelligente Fahrerunterstützung und Notbremsassistent (AEBS), die Sicherheit sowie zuverlässige und rechtzeitige Updates während der Fahrt gewährleisten.



Alle Fahrzeuge von Wisdom sind aus selbstverstärkenden, leichten Verbundmaterialien gefertigt, die eine Lebensdauer von 20 Jahren mit überlegener Festigkeit, Haltbarkeit und Designflexibilität garantieren. Diese Materialien erhöhen nicht nur die Sicherheit, sondern verbessern auch die Fahrdynamik. Bemerkenswert ist die neueste Generation integrierter "Multi-in-One"-Elektroantriebe, darunter die Vehicle Control Unit (VCU 2.0), die die Gesamtleistung deutlich steigert. Die VCU 2.0 verfügt über sechs CAN-Kommunikationskanäle mit verbesserten Datenraten durch CAN FD, wodurch die Datenverarbeitungskapazität effektiv verdoppelt, die Datenspeicherkapazität um 50 % erhöht und die Datenerfassungsgenauigkeit um 25 % verbessert wird.



Die Wasserstofffahrzeugindustrie durchläuft derzeit eine Phase fortwährender Exploration, an der mehrere Interessengruppen beteiligt sind. Wisdom glaubt, dass in dieser entscheidenden Demonstrationsphase das Hauptziel darin besteht, Anwendungsszenarien von großem Maßstab effizient zu identifizieren, den Umfang der Demonstrationen zu erweitern und nachhaltige Geschäftsmodelle für die industrielle Entwicklung zu entwerfen.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.wisdommotor.com



