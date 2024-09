thyssenkrupp nucera meldet Veränderungen im Management der US-Aktivitäten. So ernenne man Sachin Nijhawan zum CEO von thyssenkrupp nucera USA Inc. Der Manager übernehme mit sofortiger Wirkung die Leitung der US-Geschäfte, so das Wasserstoff-Unternehmen aus Dortmund am Mittwoch. Zudem wird Jürgen Grasinger auf die neu geschaffene Funktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...