Die Microsoft-Aktie verzeichnete am Mittwoch leichte Schwankungen an der NASDAQ. Zu Handelsbeginn notierte der Anteilsschein bei 435,14 USD, gab im Tagesverlauf jedoch leicht nach und stand zeitweise bei 432,54 USD. Trotz des geringfügigen Rückgangs bleibt die Stimmung für den Technologieriesen positiv, was sich auch im aktuellen Kursziel der Analysten von durchschnittlich 475,75 USD widerspiegelt.

Milliarden-Investment in KI-Infrastruktur

Ein wichtiger Treiber für das anhaltende Interesse an der Microsoft-Aktie ist die kürzlich angekündigte Investition von bis zu 100 Milliarden US-Dollar in den Ausbau und die Errichtung von Rechenzentren für künstliche Intelligenz. Dieses Vorhaben, das Microsoft gemeinsam mit Partnern wie Blackrock und Global Infrastructure Partners plant, unterstreicht die Fokussierung des Unternehmens auf zukunftsweisende Technologien. Trotz der kurzfristigen Kursschwankungen sehen Experten weiterhin Potenzial für die Microsoft-Aktie, gestützt durch die starke Position des Unternehmens im KI-Sektor und die kontinuierliche Expansion in diesem Bereich.

