Die Unterhaltungsbranche leidet nicht an einer geringen Nachfrage, sondern an einem knappen Angebot. In allen Bereichen der Branche lassen sich die aktuellen Probleme vor allem auf die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zurückführen, die die langen Entwicklungszyklen durcheinanderbrachte. Die gute Nachricht ist jedoch, dass diese schwierige Phase nun vorübergeht und zahlreiche vielversprechende Veröffentlichungen anstehen.Unterhaltung zeigt sich in vielen Formen - von großen Hollywood-Filmen über Freizeitparks wie die von Disney bis hin zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...