Nervos Network verdoppelt Preis: Was dem neuen Top-100-Coin bevorsteht

Der Preis des Nervos Network zeigt in den letzten 24 Stunden erneut einen enormen Anstieg. So steigt der Token im Tagesvergleich um 6,8 %, was ihn in den letzten sieben Tagen einen Zugewinn von mehr als 100 Prozent verzeichnen lässt. Mit einem Handelsvolumen von knapp 560 Millionen US-Dollar und einer Marktkapitalisierung von 697 Millionen US-Dollar ist der Token mittlerweile auf Rang 75 der größten Kryptowährungen.

Damit zeigt der Coin eine enorme Preissteigerung nach der Leistung auf der Krypto-Börse Upbit, was auch der Token $NEIRO mit einem Anstieg von über 1800 Prozent nach der Listung auf Binance erreichen konnte.

Was ist Nervos Network?

Das Nervos Network ist eine öffentliche Blockchain, welche eine Infrastruktur für dezentrale Anwendungen, also dApps die auf einer Blockchain laufen, bietet. Dabei stehen vor allem Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit im Vordergrund, weshalb eine Layer-2-Architektur gewählt wurde. Auf dem ersten Layer, der CKB-Blockchain, befindet sich die Basisschicht und die Speicherung der Vermögenswerte. Im Gegensatz zu Bitcoin können hier verschiedene Assets, einschließlich Token und andere digitale Werte, gespeichert werden. Auf der zweiten Schicht, Layer 2, können effiziente Transaktionen durchgeführt und dezentrale Anwendungen ausgeführt werden. Damit ist die Blockchain interoperabel, also mit einer Vielzahl anderer Chains kompatibel.

Nervos Network Preissprung im bullischen Kanal

Die CKB-Kursbewegung zeigt einen klaren Aufwärtstrend, auch wenn in den letzten Stunden wieder ein Rücksetzen des Kurses zu verzeichnen war. Der bullische Kanal zeigt eine steigende Tendenz, die durch das Überschreiten des 50-Tage- sowie 200-Tage-SMA bekräftigt wird. Vor dem jüngsten Aufbruch konsolidierte sich der Preis auf einem Niveau von 0,0864 US-Dollar, was als starke Supportmarke für den Token gewertet werden kann.

Der Moving Average Convergence Divergence (MACD)-Indikator befindet sich im bullischen Bereich, wobei die MACD-Linie über der Signallinie liegt, was auf anhaltendes Aufwärtsmomentum hinweist. Die wachsenden grünen Histogrammbalken deuten zudem auf einen zunehmenden Kaufdruck auf den Preis des Nervos Network hin. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 67,29 und nähert sich dem überkauften Schwellenwert von 70, was potenzielle Vorsicht für Händler signalisiert.

Analyseplattform skeptisch

Während auf den ersten Blick der Kurs der Währung äußerst bullisch erscheint, ist die technische Analyseplattform CoinCodex anderer Meinung. So heißt es: "Laut unserer aktuellen Nervos Network Preisprognose wird der Preis von Nervos Network voraussichtlich um 14,02 Prozent fallen und bis zum 18. Oktober 2024 auf 0,015649 US-Dollar sinken. Nach unseren technischen Indikatoren ist die aktuelle Stimmung positiv (bullisch), während der Fear & Greed Index einen Wert von 45 (Angst) zeigt. Nervos Network verzeichnete 18 von 30 (60 %) grünen Tagen mit einer Preisvolatilität von 26,52 Prozent in den letzten 30 Tagen."

Damit entstehen Zweifel an einem weiteren positiven Verlauf, wobei dieser höchstwahrscheinlich von der allgemeinen Marktsituation abhängig sein wird. Besonders die Entscheidung der US-amerikanischen Notenbank wird maßgeblich zur Entwicklung des Kryptomarktes beitragen.

