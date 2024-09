The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.09.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.09.2024



ISIN Name

CA05461V2012 AXMIN INC.

CA23256X1006 CYBIN INC.

IT0001042297 AMBIENTHESIS EO -,52

US3621LQ1099 G1 THERAPEUTICS DL-,0001

US4198791018 HAWAIIAN HOLDINGS DL-,01

US57064N1028 MRKFRGD HLDG DL -,0001

US68276W6084 META DATA SPONS.ADR/10

US82710M1009 SILK ROAD MEDICAL DL-,001

XS2231903084 AVIC INTL F. 20/30 REGS

