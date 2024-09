You.com, eine KI-gestützte Produktivitätsmaschine, und Boardwave, eine prominente Community für über 1.700 europäische Software-Führungskräfte, haben heute eine gemeinsame Partnerschaft angekündigt, um die Produktivität und die Einführung von KI in der europäischen Softwareindustrie zu beschleunigen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240918027366/de/

You.com, an AI-powered productivity engine, and Boardwave, a prominent community for 1700+ European software leaders, have today announced a joint partnership to accelerate productivity and the adoption of AI in the European software industry. (Graphic: Business Wire)