Die US-Notenbank Federal Reserve hat die Zinsen soeben wie erhofft um 50 Basispunkte gesenkt. Laut Fedwatch-Tool von CME waren zuletzt rund 60 Prozent der Marktteilnehmer davon ausgegangen. Der Leitzins liegt nun in einer Spanne von 4,75 bis 5,00 Prozent. Die Aktienmärkte zeigen sich erfreut und legen in einer allerersten Reaktion deutlich zu. Mehr dazu bringt DER AKTIONÄR in Kürze.

Den vollständigen Artikel lesen ...