Die mobilen Apps 2.0 für Bitbuy und Coinsquare sind das erste einer ganzen Reihe von umfangreichen Produkt-Upgrades

Im Rahmen von Bitbuys erster Marketingpartnerschaft mit DAZN für Kanada und Australien lanciert WonderFi außerdem eine neue Marketingkampagne, die ganz auf die Zielgruppe der Football-Fans zugeschnitten ist

Toronto, Ontario--(18. September 2024) / IRW-Press / WonderFi Technologies Inc. (TSX: WNDR, OTCQB: WONDF) (das "Unternehmen" oder "WonderFi"), ein Weltmarktführer auf dem Gebiet der zentralisierten und dezentralisierten Finanzdienstleistungen und -produkte, hat heute die Einführung der neuen mobilen Trading-Apps für seine Eigenmarken Bitbuy und Coinsquare bekannt gegeben.

Die verbesserten mobilen Apps 2.0 für Bitbuy und Coinsquare sind jetzt für alle Bitbuy- und Coinsquare-Nutzer verfügbar und bieten eine ganze Reihe neuer, branchenführender Funktionen:

- eine überarbeitete Startansicht, die ein verbessertes Portfoliodiagramm und eine Ansicht der Anlagen mit der Möglichkeit kombiniert, bis zu vier verschiedene Watchlists zu erstellen;

- ein erweitertes Portfolio- und Gewinn/Verlust-Performance-Tracking mit verbesserten Time-Frame-Funktionen;

- neu gestaltete Asset-Seiten, die den Vergleich der Performance verschiedener Aktiva auf einen Blick ermöglichen;

- eine aktualisierte Ansicht der Anlagen, auf der die Nutzer die Zusammensetzung ihres Portfolios und ihrer Vermögensverteilung besser überblicken können;

- eine neue Marktseite mit verbesserten Sortieroptionen und Suchfunktionen;

- einen Dark Mode, der sowohl iOS- als auch Android-Nutzern ein komfortables und optisch ansprechendes Erlebnis bietet.

"Wir sind von den aktualisierten mobilen Apps 2.0 für Bitbuy und Coinsquare begeistert", so Dean Skurka, CEO und President von WonderFi. "Unsere Kunden haben unsere mobilen Apps mit Begeisterung aufgenommen. Mehr als 85 Prozent der Bitbuy-Asset-Inhaber und 93 Prozent der Staking-Teilnehmer haben unser letztes Bitbuy-Upgrade angenommen. Wir haben jetzt noch mehr Funktionen integriert, die von unseren Kunden gewünscht wurden, und rechnen mit einer 100-prozentigen aktiven Nutzung der verbesserten Apps."

"Unser Augenmerk gilt nun der weiteren Entwicklung und Vermarktung von absoluten Spitzenprodukten", so Herr Skurka weiter. "Die Einführung der mobilen Apps 2.0 ist der Startschuss für eine Produkt-Roadmap, mit der wir sowohl Funktionen als auch Dienste erweitern und das Erlebnis für unsere mehr als 1,7 Millionen registrierten Nutzer laufend verbessern werden."

Zusammen mit der Lancierung der neuen Apps hat WonderFi auch eine internationale Marketingkampagne gestartet, die sich auf die aktuelle Football-Saison konzentriert. Die Botschaft hinter der innovativen Kampagne: ein Vergleich von Sportwetten, die vielen Football-Fans vertraut sind, mit Wetten gegen Bitcoin, einem Asset, das von Anlageexperten bereits mehrfach abgeschrieben wurde.

Die Kampagne umfasst 15-sekündige Videos, Werbespots sowie digitales Kreativmaterial und wird über eine Partnerschaft mit der international führenden Sportentertainment-Plattform DAZN für Sportfans in ganz Kanada und Australien ausgestrahlt.

"Mit der neuen Kampagne wollen wir einer Gruppe begeisterter Sportfans die langfristige Stärke von Bitcoin und der Digital-Asset-Branche vor Augen führen", erläutert Herr Skurka. "Die einfallsreiche und kreative Gestaltung bietet einen willkommenen Kontrast zu den typischen Werbespots für Sportwetten, mit denen Sportfans vertraut sind, und konzentriert sich stattdessen darauf zu veranschaulichen, warum der Kryptomarkt historisch gesehen langfristig die bessere Wettmethode ist."

Die Werbespots laufen während der gesamten Football-Saison und werden auch in anderen Medien wie z. B. im klassischen Fernsehen, im Connected TV und über digitale Medien ausgestrahlt. Die erste Werbeeinschaltung der Reihe finden Sie unter diesem Link.

ÜBER WONDERFI

WonderFi ist die größte regulierte Plattform für den Handel mit Kryptowährungen in Kanada und Weltmarktführer auf dem Gebiet der zentralisierten und dezentralisierten Finanzdienstleistungen und -produkte.

Mit einem verwahrten Vermögen von über 1,35 Mrd. $ ist WonderFi bestens gerüstet, um Krypto-Teilnehmer auf der ganzen Welt mit seinem Leistungsspektrum, das von Handel- und Zahlungsoptionen bis hin zu dezentralisierten Produkten, einschließlich zweckorientierter Blockchains und Wallet-Anwendungen ohne Verwahrung, reicht, zu überzeugen.

Das Unternehmen ist darauf ausgerichtet, Anlegern ein diversifiziertes Anlagespektrum im internationalen Digital-Asset-Ökosystem anzubieten, und kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Einführung neuer Produkte und der Erlangung entsprechender Lizenzen verweisen. Das Unternehmen ist außerdem Inhaber von marktführenden Marken wie Bitbuy, Coinsquare, SmartPay und Tetra Trust.

Nachdem sich die Welt weiter in Richtung Blockchain bewegt, ist WonderFi strategisch gut aufgestellt, um durch fortlaufende Innovationen im Bereich der Digital Assets sowohl Marktanteile als auch Wallet-Anteile dazuzugewinnen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.wonder.fi.

Über DAZN

DAZN ist die weltweit führende Plattform für Sportentertainment und in über 200 Märkten der Welt mit europäischem Fußball, Frauen-Fußball, Boxen und MMA, sowie NFL präsent. Aktuell arbeitet DAZN am Aufbau einer ultimativen Sportunterhaltungsplattform, die auf Premium-Sportrechten, weltweit führenden Technologien und einem Vertrieb über mehrere Plattformen hinweg basiert. DAZN ist der Ansicht, dass Fans in aller Welt die Möglichkeit haben sollten, von nur einem Ort aus, mit nur einem Konto, einer Wallet und einer App, Videos anzuschauen, zu lesen, zu wetten, zu spielen, sich auszutauschen, Kontakte zu knüpfen oder Tickets und Fanartikel zu kaufen.

Weitere Informationen zu DAZN, unseren Produkten, Menschen und unserem Leistungsprofil erhalten Sie unter dazngroup.com.

Diese Pressemitteilung ist "eine ausgewiesene Pressemitteilung" im Sinne des Prospektnachtrags des Unternehmens vom 23. Dezember 2022 zu seinem Kurzform-Basisprospekt vom 7. September 2022.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Media Relations

Hayley Suchanek

Kaiser & Partners

Hayley.Suchanek@kaiserpartners.com

289.681.2477

Investor Relations

Charlie Aikenhead

WonderFi

mailto:Invest@wonder.fi

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, die "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen könnten. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen sind nicht repräsentativ für historische Fakten oder Informationen oder den aktuellen Zustand, sondern stellen lediglich die Überzeugungen von WonderFi Technologies Inc. ("WonderFi" oder das "Unternehmen") hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Pläne oder Ziele dar, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "prognostiziert", "geplant", "geschätzt", "bald", "potenziell", "antizipieren" oder Abwandlungen solcher Wörter zu erkennen.

Durch die Kennzeichnung solcher Informationen und Aussagen auf diese Weise weist das Unternehmen den Leser darauf hin, dass diese Informationen und Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in diesen Informationen und Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Darüber hinaus hat das Unternehmen im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen bestimmte Annahmen getroffen. Zu den wichtigsten Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen, gehören: Besteuerung, Kontrollen oder Vorschriften und/oder Änderungen in der Verwaltung von Gesetzen, Richtlinien und Praktiken sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und anderen Gerichtsbarkeiten, in denen das Unternehmen Geschäfte tätigt oder in Zukunft tätigen könnte; und wesentliche nachteilige Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Bedingungen, einschließlich Veränderungen auf den Finanzmärkten und der Einhaltung umfassender staatlicher Vorschriften, Entscheidungen zur Änderung, Aussetzung oder Einstellung bestimmter Treasury-Management-Strategien. Diese Risiken sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die das Unternehmen beeinflussen könnten; diese Faktoren sollten jedoch sorgfältig abgewogen werden. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder andere Faktoren eintreten oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin beschriebenen abweichen. Die Auswirkungen einer Annahme, eines Risikos, einer Ungewissheit oder eines anderen Faktors auf eine bestimmte zukunftsgerichtete Aussage können nicht mit Sicherheit bestimmt werden, da sie voneinander unabhängig sind und die zukünftigen Entscheidungen und Handlungen des Unternehmens von der Einschätzung aller Informationen durch das Management zum jeweiligen Zeitpunkt abhängen. Eine ausführlichere Beschreibung der Risikofaktoren, die sich auf das Geschäft, die Finanzlage und die Betriebsergebnisse von WonderFi auswirken können, finden Sie in der Diskussion und Analyse des Managements und in den Finanzberichten für den am 31. März 2024 endenden Zeitraum, die auf dem SEDER+-Profil unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zugrunde gelegt wurden, sowie die darin enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Informationen und Aussagen verlassen, und es kann keine Zusicherung oder Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen und Aussagen erwarteten abweichen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die darin Bezug genommen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen, die dem Unternehmen oder in seinem Namen handelnden Personen zuzuschreiben sind, werden durch diesen Hinweis in ihrer Gesamtheit ausdrücklich eingeschränkt. Alle hierin genannten Finanzbeträge sind in kanadischen Dollar angegeben, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76870Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76870&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA97818W1077Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18507006-wonderfi-mobilen-apps-marken-bitbuy-coinsquare-2-0