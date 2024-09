Andersen Global gewinnt neue Mitgliedsfirmen in der Asien-Pazifik-Region, da die Büros von VDB Loi in Kambodscha und Vietnam die Marke Andersen übernehmen.

Unter der Leitung von Managing Partner Jean Loi und Senior Partner Edwin Vanderbruggen sind Andersen in Kambodscha und Andersen in Vietnam seit mehr als 10 Jahren in der Region tätig und bieten ein umfassendes Angebot an Steuer- und Rechtsdienstleistungen an, darunter Bank- und Finanzwesen, Fusionen und Übernahmen, Gesellschaftsrecht, Steuerberatung, Verrechnungspreise sowie Streitigkeiten und Rechtsstreitigkeiten.

"So wie sich das wirtschaftliche Umfeld entwickelt und komplexer wird, so verändern sich auch die Erwartungen und Bedürfnisse unserer Kunden", sagte Edwin. "Durch die Mitgliedschaft bei Andersen Global stärken wir unsere Fähigkeit, in ganz Kambodscha und Vietnam einen integrierten, erstklassigen Service zu bieten. Die Übernahme der Marke beschleunigt auch unser Wachstum und versetzt uns in die Lage, die Feinheiten des Marktes mit unvergleichlicher Expertise zu meistern."

"Das unermüdliche Engagement dieser Gruppe für hervorragende Leistungen und Führung sichert nicht nur ihre Position auf dem Markt, sondern positioniert unser Unternehmen auch strategisch für die weitere Expansion in ganz Südostasien", sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen.

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger, unabhängiger Mitgliedsfirmen, der sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzt. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt heute mehr als 17.000 Experten weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 475 Standorten vertreten.

