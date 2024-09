Telness Tech, ein schnell wachsendes internationales Softwareunternehmen, das in Schweden gegründet wurde, und HTEC, ein weltweit tätiges Unternehmen für digitale Produktentwicklung und Ingenieurdienstleistungen, sind erfreut, ihre Tätigkeit an der innovativen Plattform von Telness Tech bekannt zu geben, welche die laufende Expansion des Unternehmens in neue Märkte wie die USA unterstützen wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240917123854/de/

In this partnership, HTEC will support Telness Tech by providing additional engineering expertise for the new platform's deployment, customization, and user migration from legacy platforms. HTEC will also assist in the development of business-to-consumer (B2C) applications and various network integrations, including building an abstraction layer for easier integrations. (Graphic: Business Wire)