Armis Centrix for VIPR Pro Prioritization and Remediation erhält eine begehrte Branchenauszeichnung

Armis, das Asset-Intelligence-Unternehmen für Cybersicherheit, gab heute bekannt, dass es einen SC Award für Best Vulnerability Management Solution für Armis Centrix for VIPR Pro Prioritization and Remediation (VIPR Pro) gewonnen hat. Die Lösung von Armis übertraf die anderen Finalisten des SC Award für ihre beispiellosen Fortschritte, die über herkömmliche Lösungen zur Verwaltung von Schwachstellen hinausgehen und Sicherheitsteams dabei helfen, Sicherheitserkenntnisse über alle Quellen hinweg zu identifizieren, zu konsolidieren, zu kontextualisieren und zu priorisieren. So können Teams das Risiko für die Angriffsfläche ganzheitlich erfassen und ihre Abhilfeprogramme automatisieren.

Moderne Unternehmen sind überwältigt von der schieren Menge an Warnungen, die sie von Sicherheitsscannern in ihrer Umgebung erhalten. Die Zeit, die benötigt wird, um eine neue Schwachstelle auszunutzen, sinkt weiterhin rapide und es dauert 60 bis 150 Tage, um Schwachstellen zu beheben. Hinzu kommt, dass die Zahl der vernetzten physischen und virtuellen Güter exponentiell wächst. Aus diesem Grund konnten Sicherheits- und IT-Betriebsteams in der Vergangenheit Schwachstellen nicht so schnell wie nötig beheben bis jetzt.

"Damit Unternehmen effektiv von einer reaktiven zu einer proaktiven Haltung in Sachen Cybersicherheit übergehen können, ist es wichtig, dass Sicherheitsteams die Risikominderung in allen Umgebungen entsprechend ihrer Wichtigkeit für das Unternehmen priorisieren und den Abhilfeprozess optimieren, um die Gefährdung dort zu minimieren, wo es am wichtigsten ist", sagte Dana Gilboa, Chief Product Officer von Armis. "Wir sind stolz darauf, dass wir unsere Kunden dabei unterstützen können und mit diesem Preis für unsere VIPR Pro-Lösung geehrt werden. Dieses Produkt ist eine Schlüsselkomponente unserer umfassenden Armis Centrix Plattform, die den gesamten Lebenszyklus von Cybersecurity-Bedrohungen abdeckt."

VIPR Pro rationalisiert den gesamten Lebenszyklus der Risikoidentifizierung und -behebung, von der Deduplizierung von Alarmen aus verschiedenen Sicherheitstools über die Zuweisung der entsprechenden Verantwortlichen bis hin zur Operationalisierung von Korrekturen, und bietet so eine einheitliche Plattform für die Priorisierung und das effiziente Management von Risikolösungen. Die Lösung revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen risikobehaftete Funde beseitigen, und versetzt sie in die Lage, den sich entwickelnden Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein und ihr Unternehmen sicher zu schützen.

Auf die Frage nach ihren Erfahrungen und Ergebnissen, die sie mit VIPR Pro erzielt haben, antworteten Armis-Kunden wie folgt:

"Armis wird uns helfen, unsere allgemeine Sicherheitslage zu verbessern, indem wir Schwachstellen schneller identifizieren, priorisieren und beheben können. Wir werden die Zeit für das Patchen kritischer Schwachstellen um über 50 verkürzen. Die Kombination aus automatisierter Genauigkeit, umsetzbaren Erkenntnissen und Zeitersparnis hat Armis zu einem unschätzbaren Werkzeug für unser Schwachstellenmanagementprogramm gemacht." Rishi Singh, VP, Chief Security Officer, Arrow Electronics

"Armis Centrix ermöglicht es uns, Schwachstellen zu analysieren, Service-Tickets an die entsprechenden Personen und Teams zu senden und einen vollständigen Überblick über die Schwachstellen in unserer Umgebung zu erhalten. Armis Centrix trägt dazu bei, die operative Belastung unseres Sicherheitsteams zu verringern und gleichzeitig die Effizienz des Schwachstellenmanagementprozesses zu verbessern von der Priorisierung bis zur Behebung." Eric Zematis, CISO, Lehigh University

"Armis Centrix? for VIPR Pro Prioritization and Remediation hat sich sowohl auf die Produktivität als auch auf die Effizienz des Sicherheitsteams bei der Identifizierung von Risiken für das Unternehmen positiv ausgewirkt, ebenso wie auf die Art und Weise, wie die Sicherheitsfunktion in unsere Entwicklungsprozesse integriert wird. Das Sicherheitsteam kann enger mit den Entwicklungsteams zusammenarbeiten, die für die Umsetzung der identifizierten Prioritäten verantwortlich sind, und unser Gesamtrisikoprofil verbessern." Frank Baalbergen, CISO, Mendix

Mit den begehrten 2024 SC Awards von SC Media werden Lösungen, Unternehmen und Einzelpersonen ausgezeichnet, die außergewöhnliche Leistungen bei der Förderung der Sicherheit von Informationssystemen erbracht haben. In diesem Jahr erhielten die SC Awards eine bemerkenswerte Anzahl von Einsendungen in 33 Spezialkategorien, wobei viele namhafte Unternehmen für ihre Führungsrolle und ihr Engagement im Bereich der Cybersicherheit nominiert wurden. Neben der Auszeichnung mit dem SC Award for Best Vulnerability Management Solution wurde Armis zum Finalisten in der Best Threat Intelligence Technology Kategorie für Armis Centrix for Actionable Threat Intelligence ernannt.

"Diese Preisträger repräsentieren das Beste, was die Cybersicherheits-Community zu bieten hat", sagte Tom Spring, Editorial Director bei SC Media. "Jeder Preisträger hat gezeigt, dass er die Branche mit zukunftsweisenden Lösungen und der Fähigkeit, sich an neue Herausforderungen anzupassen, vorantreibt. Ihre Beiträge tragen zum Fortschritt bei der Sicherung unserer digitalen Umgebungen bei."

Über Armis

Armis, das Asset-Intelligence-Unternehmen für Cybersicherheit, schützt die gesamte Angriffsfläche und verwaltet das Cyber-Risiko des Unternehmens in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden, grenzenlosen Welt stellt Armis sicher, dass Unternehmen alle kritischen Ressourcen kontinuierlich sehen, schützen und verwalten vom Grund bis zur Cloud. Armis sichert Fortune-100-, Fortune-200- und Fortune-500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und kommunale Einrichtungen, damit kritische Infrastrukturen, die Wirtschaft und die Gesellschaft rund um die Uhr sicher bleiben. Armis ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien.

