Krypto News: So profitieren Sie stärker von den Krypto-Trends!

Auf CoinMarketCap wurde unter den Krypto-Trends eine neue Funktion hinzugefügt, welche Investoren wertvolle Einblicke in den Kryptomarkt bieten kann. Wie Anleger das Maximum aus diesem neuen Indikator herausholen und leichter höhere Gewinne erzielen können, stellen wir Ihnen im folgenden Beitrag vor.

Folgen Sie dem Geld der Großinvestoren

Mithilfe der neuen Unterteilung der Krypto-Trends nach Ländern erhalten Sie einige wertvolle Einblicke in den Kryptomarkt. So können Sie beispielsweise auf diese Weise leichter dem Geld der Großinvestoren folgen.

Denn die USA spielen noch immer eine zentrale Rolle in der globalen Finanzwelt. Zurückzuführen ist dies auf eine Reihe von wirtschaftlichen, politischen und technologischen Faktoren. So handelt es sich um die weltweit größte Volkswirtschaft, welche auf ein hohes Bruttoinlandsprodukt kommt.

Daher beherbergt das Land auch einige der größten Investoren, die ebenfalls auf dem Kryptomarkt aktiv sind. Zudem kann sich die Kapitalbeschaffung für Unternehmen in den USA leichter als in anderen Ländern gestalten, da es sich um ein sehr investives Land handelt. Deshalb wird auch ein Großteil des Handelsvolumens des Kryptomarktes über Börsen aus den USA abgewickelt.

Ferner kommen die Vereinigten Staaten von Amerika auf eine der größten und einflussreichsten Krypto-Communitys der ganzen Welt, welche über Universitäten und Unternehmen für Innovationen sorgen. Somit entstammen nicht wenige Nachrichten aus dem Land.

Ebenso ist der US-Dollar noch die dominante Reservewährung, welche eine große Rolle im internationalen Handel spielt. Deshalb beeinflussen ihre Schwankungen auch die Preise von anderen Assets wie Rohstoffen, Aktien, Staatsanleihen und auch Kryptowährungen.

Aufgrund dieser Relevanz der USA für die Finanzmärkte achten auch die Kryptoinvestoren verstärkt auf das Land. So spielen vorwiegend die Leitzinsen der Vereinigten Staaten von Amerika die größte Rolle für den Kryptomarkt, was sich auch heute an dem Anstieg nach den 50 Basispunkten erkennen lässt.

Eine bekannte Strategie ist es, dass man dem "smart money" der Großinvestoren folgt und ihren Rückenwind nutzt. Zudem verfügen diese häufig über deutlich mehr Hintergrundinformationen und bessere Analysetools. Somit treffen sie häufiger, intelligentere Investmententscheidungen.

Orientieren Sie sich an den Zeitzonen

Wie auch an den TradFi-Märkten bieten die Zeitzonen einen wertvollen Einblick in die aktuelle Marktstimmung und die Trends. So können sich Investoren an den vorherigen Zeitregionen orientieren und somit künftige Bewegungen extrapolieren.

Beispielsweise könnten asiatische Investoren schon vor denen in Europa von bestimmten Nachrichten erfahren haben, welche mit geringerer Liquidität bereits teilweise in die Kurse eingepreist wurden und besonders gefragt sind.

Auf diese Weise erkennen Sie, welche Coins auch während des europäischen und amerikanischen Marktes besonders gut performen könnten. Aber auch über die Präferenzen der Sektoren erfahren Sie so etwas, wie wenn die KI-Coins aufgrund des Optimismus durch entsprechende Geschäftszahlen angetrieben oder risikoaverse Stablecoins bevorzugt werden.

Wie auch beim Daytrading können sie die verschiedenen Liquiditätsniveaus nutzen, wie es bereits unter dem ersten Punkt kurz thematisiert wurde. So sind etwa der europäische und amerikanische Markt dafür bekannt, dass während deren Handelszeiten eine größere Liquidität bewegt werden, wofür der weniger liquide asiatische Markt als Vorindikator genutzt werden kann.

So können Sie den Bullenmarkt noch besser nutzen

Neben den Gewinnen durch Kurssteigerungen bieten viele Kryptowährungen auch ein passives Einkommen, mit welchem Investoren noch deutlich höhere Gewinne und mithilfe von Liquid Staking sogar Zinseszinsen erzielen können. Viele Anleger werden jedoch durch den technischen Aufwand, die Mindestinvestments, die Sicherheitsrisiken und die fehlenden Kenntnisse darüber abgehalten.

Nun will die neue Multi-Chain-Staking-Plattform von Crypto All-Stars dieses Problem lösen sowie eine einfache, schnelle und sichere Möglichkeit bieten, mit welcher selbst Anfänger von höheren Gewinnen und niedrigeren Verlusten profitieren. Dafür zahlen sie die Coins einfach bei der Plattform ein und erhalten bereits die Belohnungen auf ihr Konto vergütet.

Aktuell hat sich Crypto All-Stars mit den Memecoins auf den beliebtesten Kryptosektor in diesem Jahr spezialisiert, was ihm sein Alleinstellungsmerkmal verleiht. Ebenso ließe sich das Konzept auch noch auf andere Coins erweitern, wie der Aufkauf der Staking-Plattform des bekannten Krypto-Unternehmens Nansen verdeutlicht.

Zu den offerierten Memetoken zählen unter anderem Pepe Coin, Dogecoin, Shiba Inu, Floki Inu, Brett, Bonk und viele mehr. Dabei werden für das Staking auf Crypto All-Stars derzeit 1.105 % pro Jahr vergütet, was selbst für den Kryptomarkt besonders hoch ist. Allerdings wird die Rendite mit der Zunahme der gestakten Coins unter einer größeren Anzahl aufgeteilt, sodass sie sinkt.

Was glauben Sie, wie viele Kryptoinvestoren zusätzliche Gewinne eines mehrfach sicherheitsgeprüften Projektes verpassen wollen? Da alle Anleger nach höheren Renditen auf der Suche sind und mit dem Audit auch für die Sicherheit gesorgt wird, könnte Crypto All-Stars seine Viralität weiterhin schnell ausbauen und stark steigen.

Daher könnte sich ein frühes Zugreifen besonders lohnen. Zur Staking-Rendite kommen noch die Buchgewinne durch die schrittweisen Preiserhöhungen in den einzelnen Vorverkaufsphasen hinzu. Noch für weniger als 16 Stunden haben Interessierte die Chance, um die Coins vor der ersten Listung für 0,0014477 USD zu erwerben.

Schon jetzt hat der Vorverkauf von Crypto All-Stars Token im Wert von mehr als 1,36 Mio. USD verkauft. Angesichts der Zinssenkung um 50 Basispunkte und dem bullischen vierten Quartal könnte der $STARS-Coin von Crypto All-Stars einer der großen Profiteure des Bullenmarktes sein. Nicht mehr lange ist er für Interessierte im Vorverkaufsangebot erhältlich.

