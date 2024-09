Hybrid Deployment bietet eine sichere, flexible Lösung für die nahtlose Datenübertragung zwischen verschiedenen Umgebungen

Fivetran, der weltweit führende Anbieter von Datenübertragungslösungen, kündigte heute Hybrid Deployment an, eine neue Lösung, die es Kunden ermöglicht, Datenpipelines innerhalb ihrer eigenen Umgebung von der von Fivetran verwalteten Plattform aus sicher zu betreiben. Sie bietet eine einzige Steuerungsebene für die Verwaltung aller Datenquellen, unabhängig davon, ob es sich um Cloud-basierte SaaS-Anwendungen oder Legacy-Datenbanken mit Daten handelt, die aus regulatorischen oder Compliance-Gründen streng kontrolliert und verwaltet werden müssen. Mit der branchenweit umfassendsten Auswahl an Konnektoren, Zielen und Funktionen ermöglicht Fivetran Unternehmen eine effiziente, zuverlässige und sichere Zentralisierung von Daten, während gleichzeitig Governance- und Compliance-Anforderungen unterstützt werden und man von einem Rund-um-die-Uhr-Support profitieren kann.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240918783335/de/

Introducing Fivetran's Hybrid Deployment: A fully managed service that meets the highest enterprise security standards. (Graphic: Business Wire)

Unternehmen mit sensiblen Daten oder in regulierten Branchen haben oft Schwierigkeiten, datengesteuerte Verfahren zu entwickeln. Ein nahtloser Datenzugriff ist entscheidend für die Steigerung der Effizienz, die Ermöglichung von KI-gestützten Analysen und die Erstellung zuverlässiger Datenprodukte. Die Zentralisierung von Daten kann zu komplexen, kostspieligen Systemen führen, die die Entwicklungsteams belasten. Herkömmliche SaaS-Tools bieten oft nicht die erforderliche Kontrolle und Sicherheit, was Unternehmen zu umständlicheren Lösungen zwingt. Selbst entwickelte oder selbst gehostete Lösungen lassen sich oft nicht effektiv skalieren, insbesondere da sich die Datenprioritäten im Zeitalter der KI weiterentwickeln, was zu Ineffizienzen und einem dringenden Modernisierungsbedarf führt. Die Lösung Hybrid Deployment von Fivetran vereinfacht dies, indem sie es Unternehmen ermöglicht, ihre Daten sicher zu zentralisieren und sie für KI und maschinelles Lernen vorzubereiten, während sie gleichzeitig die Kontrolle über sensible Informationen behalten.

"Die Einführung eines hybriden Cloud-Bereitstellungsmodells in der Fivetran-Plattform eröffnet Unternehmen jeder Größe völlig neue Möglichkeiten", so George Fraser, CEO von Fivetran. "Unternehmen müssen sich nicht mehr zwischen verwalteter Automatisierung und Datenkontrolle entscheiden. Sie können jetzt Daten aus all ihren kritischen Quellen wie Salesforce, Workday, Oracle, SAP, anderen Cloud- und lokalen Datenbanken und ERPs sicher in ein Data Warehouse oder einen Data Lake verschieben und dabei die Kontrolle über diese Daten behalten. Dies ist besonders wertvoll für Branchen wie das Gesundheitswesen, die Biowissenschaften und Finanzdienstleistungen, in denen sichere, konforme und zuverlässige Daten von entscheidender Bedeutung sind."

So funktioniert Hybrid Deployment

Bei Hybrid Deployment verbleiben sensible Daten in der Umgebung des Kunden, wobei die Verwaltungs- und Überwachungstools von Fivetran genutzt werden. Ein leichtgewichtiger lokaler Konnektor überträgt die Daten sicher, während die benutzerfreundliche Oberfläche von Fivetran die Konfiguration und Überwachung von einer einzigen Steuerungsebene aus vereinfacht.

"Die neue hybride Bereitstellungsoption von Fivetran ist ein Meilenstein. Jetzt können Kunden alle ihre Daten einfach zentralisieren, unabhängig von Sicherheits- oder Compliance-Anforderungen, da sie die Möglichkeit haben, die Steuerungs- und Datenebene zu trennen", sagte Vinay Kumar Katta, Managing Delivery Architect bei Capgemini. "Kunden werden die erstklassige Plattform von Fivetran zu schätzen wissen, die ihnen die Flexibilität bietet, zu wählen, wie und wo ihre Pipelines laufen. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Fivetran auszubauen und mehr Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Dateninfrastruktur zu unterstützen."

Die separate Architektur der Steuerungs- und Datenebene stellt sicher, dass die Daten niemals die sichere Umgebung des Kunden verlassen, sodass dieser die vollständige Kontrolle darüber hat, wie seine Daten bewegt werden, während er weiterhin von der verwalteten Plattform von Fivetran profitiert. Diese Lösung automatisiert und zentralisiert den Prozess der Datenbewegung und bietet Unternehmen gleichzeitig folgende Vorteile:

Vollständige Transparenz : Überwachung aller Pipelines über eine einzige Schnittstelle.

: Überwachung aller Pipelines über eine einzige Schnittstelle. Datensicherheit: Kontrollieren Sie den Zugriff, maskieren Sie sensible Daten und verfolgen Sie die Bewegungen, um die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen.

Kontrollieren Sie den Zugriff, maskieren Sie sensible Daten und verfolgen Sie die Bewegungen, um die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen. Kompatibilität in allen Umgebungen: Funktioniert in AWS-, Microsoft Azure-, Google Cloud- und lokalen Umgebungen.

Funktioniert in AWS-, Microsoft Azure-, Google Cloud- und lokalen Umgebungen. Einfache Einrichtung: Schnelle Installation ohne komplexe Wartung.

Schnelle Installation ohne komplexe Wartung. Flexibilität: Skalieren und passen Sie Pipelines mit Integrationen für APIs und Tools wie Terraform an.

Skalieren und passen Sie Pipelines mit Integrationen für APIs und Tools wie Terraform an. Kostenverwaltung: Verfolgen Sie die Nutzung und kontrollieren Sie Budgets mit detaillierten Berichterstellungstools.

"phData freut sich über die neue Option Hybrid Deployment von Fivetran, die es unseren Kunden in regulierten Branchen wie dem Gesundheitswesen, den Biowissenschaften und dem Finanzdienstleistungssektor ermöglicht, die Konfiguration und Erfassung hochsensibler Datensätze auf einer selbstverwalteten Infrastruktur zu skalieren", so Troy Fokken, Chief Architect bei phData. "Dieser Ansatz rationalisiert die Datenpipeline-Prozesse, da Kunden keine Software selbst hosten oder DIY-Pipelines erstellen müssen, um Daten sicher von Quellsystemen zum Ziel zu übertragen."

Da staatliche Vorschriften wie die DSGVO, HIPAA und CCPA immer strenger werden und neue hinzukommen, konzentrieren sich Unternehmen zunehmend darauf, sicherzustellen, dass ihre Datenpraktiken strenge Sicherheits- und Compliance-Standards erfüllen. Jüngste Verstöße im Gesundheitswesen und im Finanzdienstleistungssektor haben die Risiken der Offenlegung sensibler Informationen und der Gefährdung kritischer Systeme aufgezeigt. DIY- oder selbstverwaltete Pipelines können Schwachstellen mit sich bringen, insbesondere da Teams häufig Aktualisierungen vornehmen müssen, um dem sich schnell ändernden Datenschema gerecht zu werden, was das Risiko von Fehlern erhöht, die zu Datenschutzverletzungen führen können. Hybrid Deployment von Fivetran mindert diese Risiken, indem sie eine verwaltete Lösung bereitstellt, die in der sicheren Umgebung des Kunden ausgeführt wird, die Einhaltung von Vorschriften gewährleistet und gleichzeitig häufige Fehlerquellen beseitigt.

"Die Einfachheit der Verwaltung ist der größte Vorteil der Hybrid-Bereitstellung", sagte Ajay Bidani, Data and Insights Manager bei Powell Industries. "Ich kenne den Status unserer Pipelines und kann Cloud-basierte und lokale Pipelines direkt von einer Plattform aus starten und verwalten. Aufgrund unserer Erfahrung mit lokalen Anwendungen kann ich sagen, dass es ziemlich umständlich war, wenn Pipelines ausfielen und neu gestartet werden mussten, aber Hybrid Deployment war ganz anders. Ich kann die einfache und unmittelbare Überwachung und Wartung von Pipelines realisieren. Die Möglichkeit, Hybrid Deployment für die lokale Datenverschiebung schnell einzurichten und es gleichzeitig von einer unkomplizierten und vertrauten cloudbasierten Steuerungsebene aus zu verwalten, ist ein großer Mehrwert."

Weniger Komplexität für Ingenieurteams

Hybrid Deployment reduziert den manuellen Einrichtungs- und Wartungsaufwand, sodass sich Ingenieurteams auf die Entwicklung datengesteuerter Lösungen konzentrieren können. Fivetran übernimmt die Schwerstarbeit und hilft Unternehmen, den Wert ihrer Daten zu nutzen, ohne sich um eine anfällige DIY-Infrastruktur sorgen zu müssen. Einem aktuellen Bericht von IDC zufolge können Unternehmen durch den Umstieg auf die verwaltete Datenbewegungslösung von Fivetran einen durchschnittlichen jährlichen Produktivitätszuwachs von 1,5 Millionen US-Dollar erzielen.

Die Datenintegrationsplattform von Fivetran kann die Erfassung großer Mengen an Änderungsdaten aus Datenbanken bewältigen und bietet über 600 vorgefertigte Konnektoren für eine Reihe von SaaS-Anwendungen, Ereignissen, Dateien, ERPs, Data Warehouses und Data Lakes. Die Fivetran-Plattform repliziert Daten mit minimalen Auswirkungen auf die Quellsysteme, geringer Latenz und hohem Durchsatz und ist damit die vertrauenswürdige Wahl für über 6.300 Kunden weltweit. Mit dem umfangreichsten technischen Funktionsumfang aller Datenerfassungstools ermöglicht Fivetran die unterschiedlichsten Anwendungsfälle der Datenintegration.

Weitere Informationen finden Sie im Fivetran-Blog oder in den Bildern und Ressourcen im Fivetran-Newsroom. Sie können auch noch heute Ihre kostenlose Testversion von Hybrid Deployment unter Fivetran.com starten.

Über Fivetran

Fivetran, der weltweit führende Anbieter von Datenbewegungen, unterstützt Kunden dabei, ihre Daten für alles Mögliche zu nutzen, von KI-Anwendungen und ML-Modellen bis hin zu prädiktiven Analysen und operativen Arbeitslasten. Die Fivetran-Plattform zentralisiert zuverlässig und sicher Daten aus Hunderten von SaaS-Anwendungen und Datenbanken in jedem Cloud-Ziel ob vor Ort, in der Cloud oder in einer hybriden Umgebung. Tausende von globalen Marken, darunter Autodesk, Condé Nast, JetBlue und Morgan Stanley, vertrauen Fivetran, um ihre wertvollsten Datenbestände zu verschieben und so Analysen voranzutreiben, die betriebliche Effizienz zu steigern und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter fivetran.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240918783335/de/

Contacts:

Matias Cavallin

323-715-0020

matias.cavallin@fivetran.com