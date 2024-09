Die Coca-Cola Aktie verzeichnete jüngst einen leichten Anstieg von 0,3 Prozent auf 72,04 USD im New Yorker Handel. Trotz der positiven Tendenz liegt der Kurs noch 2,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 73,52 USD. Analysten prognostizieren im Durchschnitt ein Kursziel von 69,00 USD, während für das Jahr 2024 ein Gewinn von 2,85 USD je Aktie erwartet wird.

Nachhaltige Initiativen und Produktinnovationen

In Australien unterzeichnete Coca-Cola einen virtuellen Stromabnahmevertrag für erneuerbare Energien, was das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit unterstreicht. Gleichzeitig plant der Getränkeriese, in Zusammenarbeit mit Bacardi Limited, ab 2025 fertig gemischte Cocktails in Dosen auf den Markt zu bringen. Diese Produktinnovation soll zunächst in ausgewählten europäischen Ländern und Mexiko eingeführt werden und zeigt Coca-Colas Bestreben, neue Marktsegmente zu erschließen und das Wachstum voranzutreiben.

Coca-Cola Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...