Die BYD-Aktie verzeichnete am Handelstag einen geringfügigen Rückgang von 0,1 Prozent auf 30,97 USD im NASDAQ OTC-Handel. Trotz dieses leichten Kursrückgangs zeigt sich das Unternehmen in einer robusten Position. Im jüngsten Quartal konnte BYD einen beachtlichen Gewinn je Aktie von 3,37 HKD präsentieren, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 2,62 HKD darstellt. Auch der Umsatz kletterte um beeindruckende 21,61 Prozent auf 186,78 Mrd. HKD.

Strategische Neuausrichtung in China

In einer überraschenden Wendung hat sich Mercedes-Benz von seinem Joint Venture mit BYD in China getrennt. Diese Entscheidung markiert eine signifikante Veränderung in der Strategie des deutschen Automobilherstellers im chinesischen Markt. Für BYD könnte dies neue Möglichkeiten eröffnen, seine Position im heimischen Elektroautomarkt weiter zu festigen und möglicherweise auch internationale Expansionspläne voranzutreiben.

BYD Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...