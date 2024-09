Humanity-in-the-Loop-Prinzipien demonstrieren den Einsatz des Unternehmens für eine verantwortungsvolle Nutzung von KI

TELUS Digital Experience (TELUS Digital) (NYSE und TSX: TIXT) hat heute offiziell sein weltweites Rebranding bekannt gegeben, das den Wechsel seines Namens von TELUS International zu TELUS Digital beinhaltet. Der neue Name betont den Anspruch des Unternehmens, Digital-First-Kundenerlebnisse zu entwickeln, die eine fließende Integration digitaler, KI-gestützter und menschlicher Interaktionen gewährleistet, um Customer Journeys und Mitarbeitererlebnisse zu optimieren.

Die Umstellung auf TELUS Digital folgt auf die am 2. August bekannt gegebenen Ernennungen von Jason Macdonnell zum Acting CEO, TELUS Digital und President, TELUS Digital Customer Experience, sowie von Tobias Dengel zum President, TELUS Digital Solutions. Die Übertragung ihrer eng aufeinander abgestimmten Funktionen erfolgte zum 3. September. Jason übernahm die Leitung der Bereiche Kundenbetreuung, Kundenbindung, Kosteneffizienz und digitale Transformation. Tobias wird für die Umsetzung der digitalen und GenAI-Strategie (generative KI) des Unternehmens Verantwortung tragen, um die besten Lösungen ihrer Klasse für die Geschäftsbereiche Digital, GenAI und KI-Modellierung bereitzustellen.

"Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2005 und bis zum Rebranding als TELUS Digital haben wir unsere Führungsposition in der globalen Customer Experience-Branche gefestigt und sind dank der technologischen Fähigkeiten, des Know-hows und des Engagements unseres Teams zu einem vertrauenswürdigen Partner für die größten und disruptivsten Marken der Welt aufgestiegen", berichtet Jason Macdonnell, President, TELUS Digital Customer Experience. "Mit der heutigen offiziellen Umbenennung in TELUS Digital gleichen wir unseren Namen an unsere Palette bestehender und kommender innovativer Lösungen an, die die gesamte Customer Journey verbessern, geschäftliche Herausforderungen überwinden, Risiken mindern, Menschen schützen und kontinuierliche Fortschritte ermöglichen."

TELUS Digital ist optimal positioniert, um die Dynamik des KI-gestützten Umsatzwachstums zu nutzen

Im Mittelpunkt der Strategie von TELUS Digital steht weiterhin das Ziel, proaktiv die neuesten Technologien anzuwenden. Das Unternehmen setzt die Expansion seiner KI-gestützten Aktivitäten fort, die in der ersten Jahreshälfte 2024 rund 15 zum Gesamtumsatz beitrugen und gegenüber dem Vorjahr ein Wachstum von 13 erzielten. Zum Angebot des Unternehmens gehören KI-Datenlösungen, um Algorithmen für maschinelles Lernen zu trainieren, zu testen, zu validieren und zu optimieren, die Verarbeitung natürlicher Sprache und Computervision, digitales Front-End-Design auf der Grundlage innovativer UX/UI-Konzepte und digitale Beratungsleistungen, um moderne KI-Anwendungsfälle vom Whiteboard in funktionierende Prototypen zu überführen.

Im April brachte das Unternehmen Fuel iX auf den Markt eine erweiterte GenAI-Engine zur Beschleunigung der digitalen Transformation, die zugleich die betriebliche Effizienz und Skalierbarkeit verbessert und wertvolle Erkenntnisse liefert. Im Juli folgte die Markteinführung von Fuel EX. Diese Anwendung für Mitarbeiterproduktivität und Wissensrecherchen, die auf Fuel iX basiert, zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, kontinuierlich wegweisende Lösungen zu entwickeln, die den evolvierenden Anforderungen moderner Unternehmen gerecht werden.

"Mit unseren hochgradig kuratierten und integrierten Fähigkeiten in den Bereichen digitales Design und Entwicklung, KI-Datendienste und menschenzentrierte CX-Erlebnisse, die an Kundenspezifikationen angepasst und für die gesamte Customer Journey verwoben werden können, genießen wir in der CX-Branche einen einzigartigen Vorteil", so Tobias Dengel, President bei TELUS Digital Solutions. "Als verantwortungsbewusster Marktführer der Digitalwirtschaft nehmen wir auf die breiteren und langfristigeren Auswirkungen unserer Aktivitäten mit KI und anderen transformativen Technologien über die Grenzen unseres Unternehmens hinaus Rücksicht. Wir sind uns dessen bewusst, dass unsere Unternehmenskultur ebenso wichtig ist wie unsere strategischen Ziele. Deshalb hat unser Unternehmen der Anwendung robuster Governance-Praktiken höchste Priorität eingeräumt. Diese beruhen auf der gemeinsamen Verantwortung unserer Teammitglieder und tragen dazu bei, dass die Menschen stets im Mittelpunkt unsere Entscheidungen stehen und unser Handeln eine fürsorgliche Kultur widerspiegelt, die zu den Grundwerten unseres Unternehmens gehört."

Im Zuge der heutigen Umbenennung in TELUS Digital stellte das Unternehmen auch seine Humanity-in-the-Loop-Prinzipien vor. Diese Prinzipien bilden das Fundament für das Unternehmen und seine Teammitglieder, um einen verantwortungsvollen Ansatz für die Entwicklung, Implementierung, Anwendung und Steuerung von KI zu verfolgen. Zugleich bieten sie eine ausreichende Flexibilität, um sich an die kontinuierliche Entwicklung von KI, neue entstehende KI-Anwendungsfälle und die Gesetzgebung rund um die Welt anzupassen.

Eine lange Liste prestigeträchtiger Awards und internationaler Auszeichnungen

Im Verlauf der Jahre hat TELUS Digital zahlreiche Auszeichnungen, Rankings und Anerkennungen durch unabhängige Organisationen erhalten, um seine Position als weltweiter Branchenführer zu festigen. Zu den jüngsten Erfolgen gehören:

Auszeichnung als Leader der Everest Group PEAK Matrix for CXM Services Americas im sechsten Jahr in Folge

Best Informational Bot Solution der AI Breakthrough Awards im vierten Jahr in Folge eine Würdigung von bahnbrechenden Unternehmen, Technologien und Produkten auf dem Gebiet der KI rund um den Globus

Weltweit erstes Unternehmen, das nach Privacy by Design (ISO 31700-1) zertifiziert wird, für die Unterstützung des TELUS GenAI-Kundensupport-Tools durch Fuel iX, seine GenAI-Engine für Unternehmen

Nominierung für den Trailblazing Techquity Innovation Award von HLTH für seine KI-gestützte mobile App Vocable, die nonverbalen, gelähmten und behinderten Menschen hilft, sich durch Kopfbewegungen und Sprache zu verständigen

Aufnahme in die Liste The IAOP Global Outsourcing 100 im achten Jahr in Folge, als einer der besten CX-Anbieter nach Größe und Wachstum, Kundenreferenzen, Auszeichnungen und Zertifizierungen sowie Programme für Innovation und CSR

Im Zusammenhang mit dem Rebranding als TELUS Digital wurde keine Änderung des eingetragenen Firmennamens oder des Börsenkürzels (TIXT) vorgenommen. Für mehr Informationen über TELUS Digital und eine Übersicht über die verschiedenen Dienstleistungen und Lösungen besuchen Sie telusdigital.com

Über TELUS Digital

TELUS Digital (NYSE TSX: TIXT) schafft einzigartige und dauerhafte Erlebnisse für Kunden und Mitarbeiter und entwickelt zukunftsorientierte digitale Transformationen, die sich langfristig bewähren. Wir sind die Marke hinter den Marken. Unsere Teammitglieder rund um den Globus sind leidenschaftliche Botschafter der Produkte und Dienstleistungen unserer Kunden und visionäre Technologieexperten, die sich dafür einsetzen, die Customer Journey ihrer Endkunden zu verbessern, geschäftliche Herausforderungen zu bewältigen, Risiken zu senken und kontinuierliche Innovationen anzustoßen. Unser Leistungsportfolio umfasst digitale Kundenerlebnisse und digitale Lösungen, darunter digitale IT-Dienstleistungen wie Cloud-Lösungen und KI-gestützte Automatisierung, Vertrauens- und Sicherheitsdienste, KI-Datenlösungen und Expertise im Bereich Computervision sowie digitale Front-End-Design- und Beratungsdienste. Fuel iX ist die proprietäre GenAI-Engine von TELUS Digital, die das Herzstück unserer Innovationsprozesse bildet. Sie hilft Unternehmen, ihre GenAI-Pilotprojekte schnell, sicher und verantwortungsbewusst über mehrere Umgebungen, Anwendungen und Clouds hinweg zu funktionierenden Prototypen und zur Produktionsreife zu überführen.

TELUS Digital nutzt Technologien, menschlichen Erfindergeist und Empathie, um herausragende Ergebnisse zu erzielen und inklusive, prosperierende Communitys in den Regionen aufzubauen, in denen wir weltweit tätig sind. Im Einklang mit unseren Humanity-in-the-Loop-Prinzipien verfolgen wir einen verantwortungsvollen Ansatz bei der Entwicklung und Implementierung von transformativen Technologien, indem wir die weiterreichenden Auswirkungen unserer Arbeit berücksichtigen und adressieren. Mehr dazu unter: telusdigital.com.

