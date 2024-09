QIAGEN führt über 100 neue, laborvalidierte QIAcuity digitale PCR Assays für Krebsforschung, vererbte genetische Störungen, Überwachung von Infektionskrankheiten und weitere Anwendungen ein // QIAcuitys digitale PCR ermöglicht den präzisen und sensitiven Nachweis gering verbreiteter Pathogene, erkennt Kopienzahl-Variationen und identifiziert seltene Mutationen // Portfolioerweiterung und Partnerschaften unterstützen den zunehmende Einsatz von QIAcuity in zahlreichen Anwendungsbereichen

VENLO, Niederlande, Sept. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute mit der Einführung von 100 neuen Assays für seine digitale PCR (dPCR)-Plattform QIAcuity einen bedeutenden Meilenstein bekannt gegeben. Die neuen Assays finden in der Erforschung von Krebs, vererbten genetischen Störungen, bei der Überwachung von Infektionskrankheiten sowie der Lebensmittel- und Umweltüberwachung Anwendung.



Die Assays sind über QIAGENs umfangreiche GeneGlobe-Plattform verfügbar, die vorgefertigte Assays mit einer Datenbank von mehr als 10.000 biologischen Einheiten, einschließlich Gene, miRNAs und Signalwege, integriert.

Insgesamt hat QIAGEN in diesem Jahr bereits mehr als 130 Assays auf den Markt gebracht und damit das Ziel für 2024 übertroffen. Die neuen Assays ergänzen die bereits bestehenden über 2.300 validierten Assays.

"Diese wichtige Menüerweiterung für QIAcuity digitale PCR verdeutlicht, wie QIAGEN auf die dringenden Bedürfnisse seiner Kunden eingeht. Diese benötigen neue Lösungen, die ihnen helfen diese wertvolle Technologie in Forschung und angewandten Testsverfahren einzusetzen", sagte Nitin Sood, Senior Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Life Sciences bei QIAGEN. "QIAcuity erweist sich als wertvolles Werkzeug für vielfältige Anwendungsbereiche, die eine genaue und sensitive Erkennung relevanter Ziele erfordern. Das treibt auch die Entwicklung neuer Multiplexing-Möglichkeiten voran. Unsere Bestrebungen sind damit noch nicht zu Ende, denn wir möchten QIAcuity sowohl im klinischen und Biopharma-Bereich als auch in der Life-Sciences-Forschung weiter ausbauen."

Zu den neu eingeführten Assay gehören:

Mit den dPCR LNA (locked nucleic acid) Mutation Assays und dPCR CNV (copy number variation, Kopienzahl-Variation) Probe Assays lassen sich krebsrelevante Mutationen und CNVs, das heißt Veränderungen in der Anzahl der Kopien bestimmter DNA-Abschnitte, in Genen untersuchen. Dazu gehören Mutationen, die mit Darmkrebs bösartigen Tumoren des Binde- und Stützgewebes, sogenannten Sarkomen, Schilddrüsenkrebs in Verbindung gebracht werden.



lassen sich krebsrelevante Mutationen und CNVs, das heißt Veränderungen in der Anzahl der Kopien bestimmter DNA-Abschnitte, in Genen untersuchen. Dazu gehören Mutationen, die mit Darmkrebs bösartigen Tumoren des Binde- und Stützgewebes, sogenannten Sarkomen, Schilddrüsenkrebs in Verbindung gebracht werden. Die dPCR Microbial DNA Detection Assays erkennen kritische Erreger, die verschiedene Infektions- und tropische Krankheiten, sexuell übertragbare und Harnwegsinfektionen verursachen, sowie Gene, die mit Antibiotikaresistenzen in Verbindung gebracht werden. Das Portfolio wird außerdem auf die Erkennung von Tierkrankheiten und auf Pflanzenpathogene, die Nutzpflanzen befallen, erweitert.



Insgesamt über 2.000 platzierte Instrumente und die Erwähnung in über 450 wissenschaftlichen Publikationen zeigen, dass die digitale PCR-Plattform QIAcuity immer stärker genutzt wird. Zu den bedeutendsten Kunden zählen Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademische Einrichtungen und Forschungsinstitute, Diagnosezentren und forensische Labore.

QIAGENs digitale PCR-Plattform QIAcuity verwendet Nanoplatten, um eine Probe auf tausende winzige Partitionen zu verteilen und anschließend die Reaktion jeder einzelnen gleichzeitig auszulesen. Dadurch lassen sich selbst die schwächsten Signale von DNA und RNA quantifizieren. Die Plattform vereint Partitionierung, Thermocycling und Bildgebung in einem optimierten Arbeitsablauf und verkürzt so die Bearbeitungszeit von sechs auf zwei Stunden. Die QIAcuity-Plattform ist in Versionen mit einer, vier und acht Platten erhältlich und erfüllt die Anforderungen von Laboren unterschiedlichster Größe und Durchsatzerfordernisse.

Zur Ausweitung von QIAGENs erfolgreichem dPCR-Testportfolio auf die klinische Testung soll im Herbst 2024 eine in-vitro-diagnostische Version des QIAcuity-Systems auf den Markt kommen. Das Gerät wird zum Beispiel die Diagnose von Infektionskrankheiten, die Überwachung des Verlaufs von Krebserkrankungen sowie das Ansprechen auf die Behandlung mit weniger invasiven Flüssigbiopsien unterstützen. Darüber hinaus arbeitet QIAGEN mit Pharmaunternehmen zusammen, um Begleitdiagnostika zur Verwendung auf dem QIAcuity-System zu entwickeln, die sich die Sensitivität und Genauigkeit der Plattform für die Überwachung von Krankheitsverläufen zunutze machen.

Weitere Informationen über die digitalen PCR-Lösungen und die neuen Assays von QIAGEN finden Sie unter https://geneglobe.qiagen.com/applications/digital-pcr.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik.

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen ("forward-looking statements") gelten. Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs Produkte, inklusive der in Reaktion auf die COVID-19-Pandemie genutzten Produkte, den Zeitplan für Markteinführungen und Entwicklungen, regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstum, Expansionen, Kollaborationen, Märkte, Strategie oder operative Ergebnisse gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu erwartenden Ergebnisse für den bereinigten Nettoumsatz und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und Annahmen, die mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Wachstumsmanagement und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und der Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen); Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere Kundengruppen; die Entwicklung der Märkte für unsere Produkte an Kunden in der Akademischen Forschung, Pharma, Angewandte Testverfahren und Molekulare Diagnostik; Veränderung unserer Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten (einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren), die Möglichkeit, die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produktideen zu entwickeln, umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber abzuheben sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien; Maßnahmen von Regierungen; globale oder regionale wirtschaftliche Entwicklungen; wetter- oder transportbedingte Verzögerungen, Naturkatastrophen, politische Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des Ausmaßes und der Dauer der COVID-19-Pandemie und - 3 - ihrer Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Produkten und andere Aspekte unseres Geschäfts, oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt; sowie die Möglichkeit, dass der erwartete Nutzen im Zusammenhang mit den jüngsten oder anstehenden Akquisitionen, nicht wie erwartet eintritt; und andere Faktoren, angesprochen unter "Risikofaktoren" im aktuellen Annual Report Form 20-F. Weitere Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht hat.

Source: QIAGEN N.V.

Category: Corporate

Kontakte QIAGEN: