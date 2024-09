Terraware ist die erste umfassende Open-Source-Software für Forstwirtschaft, die von Forstwirten für Forstwirte erstellt wurde, um die Effizienz zu steigern und das Berichtswesen zu verbessern.

Heute hat Terraformation, ein Unternehmen zur Waldsanierung im Kampf gegen den Klimawandel, die offizielle Markteinführung von Terraware bekannt gegeben, eine Plattform für die globale Bewirtschaftung des Waldes. Erstellt von Forstwirten für Forstwirte, ermöglicht die Software Teams weltweit, alle Stufen von Sanierungsprojekten zu managen von der Lageplanung bis zur Samenernte, der Gärtnereiplanung, der Messung von Kohlenstoff bis hin zum Pflanzen. Die stabile Plattform erleichtert die Erhebung von Daten und das Berichtswesen. Sie überbrückt die Lücke zwischen Fernerkundung und Bodendaten und zeichnet so ein klareres Bild vom Zustand des Waldes und den Fortschritten.

"Umfangreiche Wiederaufforstungen sind arbeitsintensiv und in der Forstwirtschaft zeigte sich eine deutliche Technologielücke. Terraware übersetzt für Betriebe wissenschaftlich abgesicherte Methoden für das Management und die Messung von Forstwirtschaftsprojekten in einfache, zugängliche Daten und leicht verständliche Aktionsschritte," sagte Yishan Wong, Gründer und CEO von Terraformation. "Diese Art von Technologie ist eine wesentliche Komponente im Kampf gegen den Klimawandel durch Wiederaufforstung. Deshalb haben wir uns entschlossen, sie allen zugänglich zu machen."

Einen biodiversen Wald zu restaurieren, bringt komplexe und zeitaufwändige Aufgaben mit sich: die Kartierung von Pflanzbereichen, der Erwerb von einheimischen Samen, das Managen der Gärtnerei, die Nachverfolgung des Pflanzfortschritts, die Anpassung an sich ändernde Bedingungen und vieles mehr. Nach Jahren der intensiven Forschung und praktischen Erfahrungen mit Wiederaufforstung entdeckte Terraformation den Bedarf an fortschrittlichen, nutzerfreundlichen Tools, die den gesamten Prozess der Wiederaufforstung unterstützen. Was als Tool für die Saatguternte begann, entwickelte sich zu einer umfassenden Plattform für die Forstwirtschaft für Forstteams, Projektinvestoren und Förderer.

Terraware wurde mit Partnern entwickelt und getestet. Und mehr als 300 Organisatoren in 60 Ländern haben sich für die Nutzung registriert. Dies sind die wichtigsten Funktionen der Software:

Tools für das Projektmanagement für Waldsanierungsteams : Terraware erleichtert die Projektplanung, die Überwachungs- und Berichtsprozesse, verringert den Verwaltungsaufwand und setzt Ressourcen für die praktische Arbeit frei.

: Terraware erleichtert die Projektplanung, die Überwachungs- und Berichtsprozesse, verringert den Verwaltungsaufwand und setzt Ressourcen für die praktische Arbeit frei. Nahtloses Berichtswesen für Förderer und Investoren : Mit Tools wie automatisierte Berichtsvorlagen und einem Portal für Sponsoren stellt Terraware sicher, dass alle Stakeholder Zugang zu richtigen, aktuellen Informationen über den Projektstatus haben. Dies fördert Vertrauen und Transparenz und ermöglicht eine bessere Entscheidungsfindung (verfügbar für Terraformation's Accelerator-Partner).

: Mit Tools wie automatisierte Berichtsvorlagen und einem Portal für Sponsoren stellt Terraware sicher, dass alle Stakeholder Zugang zu richtigen, aktuellen Informationen über den Projektstatus haben. Dies fördert Vertrauen und Transparenz und ermöglicht eine bessere Entscheidungsfindung (verfügbar für Terraformation's Accelerator-Partner). Überwachung für Samenbanken und Gärtnereimanagement: Durch genaue Nachverfolgung und Überwachung der Pflanzen während sie von Samenkeimlingen zu Setzlingen heranwachsen und schließlich zu Pflanzen im Feld oder Wald hilft Terraware Förstern, jede Phase ihres Projekts zu optimieren, Probleme schneller zu erkennen, Abfall zu verringern und die Kosten zu senken.

Durch genaue Nachverfolgung und Überwachung der Pflanzen während sie von Samenkeimlingen zu Setzlingen heranwachsen und schließlich zu Pflanzen im Feld oder Wald hilft Terraware Förstern, jede Phase ihres Projekts zu optimieren, Probleme schneller zu erkennen, Abfall zu verringern und die Kosten zu senken. Tracking in Echtzeit für Praktiker : Dank Terraware's Fähigkeit, Daten von der Saat bis zum gereiften Wald nachzuverfolgen, können Forstwirte gut fundierte Entscheidungen treffen. Sie können ihre Managementpraktiken den Gegebenheiten vor Ort anpassen. Das führt zu einer höheren Resilienz und einem besseren Erfolg.

"Die Erkenntnisse, die wir durch Terraware gewinnen sind von unschätzbarem Wert. Das macht nicht nur die Nachverfolgung unseres Projekts einfacher, sondern so kann unser Team auch gut fundierte Entscheidungen treffen. So bleiben unsere Projekte auf Kurs und sie erreichen ihre Ziele." Benson Tilya, Seed Bank Analyst and Conservation Manager, Saving Africa's Nature (SANA)

Terraware wird derzeit von Organisationen der Forstwirtschaft und des Naturschutz genutzt, einschließlich Teilnehmer an Terraformation's Seed to Carbon Forest Accelerator, ein auf Biodiversität ausgerichtetes Programm, das Forstwirtschaftsteams mit den Fähigkeiten, Tools und den Finanzmitteln ausstattet, die sie für investierbare Projekte benötigen. Terraformation hat vor Kurzem sieben Teams aus Brasilien, Kolumbien, Ghana, Kenia und Tansania zu seiner vierten Kohorte begrüßt. Derzeit werden Bewerbungen für die nächste Kohorte angenommen.

Dank Terraware haben Investoren und Corporate Sustainability Teams, die die Terraformation's Accelerator-Projekte unterstützen, Zugang zu stabilen und transparenten Daten. Sie erhalten in Echtzeit Einblick zum Beispiel beim Start von hochwertigen, zertifizierten Projekten. Das schafft Vertrauen in den Erfolg ihres Investments. Die Software bietet Lösungen zur Nachverfolgung von Pflanzen, die auf den jüngsten Messmethoden für Kohlenstoff basieren, die von Zertifizierungsstellen wie Verra anerkannt sind.

Terraware ist unter https://terraware.io zu finden und als App iOS und Android mit Offline-Datenerhebungsoptionen für wichtige Funktionen wie Saatgutsammlung und Nachverfolgung von Pflanzen.

Hier erfahren Sie mehr über Terraformation und seine brancheführende Software: https://terraformation.com/terraware

Über Terraformation

Terraformation ist ein Unternehmen für Waldsanierung, das den Klimawandel durch eine schnelle Wiederaufforstung in großem Umfang bekämpfen möchte. Unser Portfolio an hochwertigen Projekten dient der Sanierung von Wäldern, wodurch große Mengen Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernt werden, neue Ökosysteme entstehen, die Biodiversität erhöht wird und dies zum Vorteil zahlreicher Kommunen. Unsere Projektteams haben mehr als eine Million biodiverse und native Bäume gepflanzt, 131 Millionen Samen gelagert, 19 Forstwirtschaftsprogamme unterstützt und weltweit mehr als 700 Jobs kreiert.

Unser vielseitiger Ansatz umfasst das Training von örtlichen forstwirtschaftlichen Teams sowie Technologie und Zugang zu Kapital, um Transparenz und langfristigen Erfolg zu sichern. Wenn Unternehmen unsere Projekte unterstützen, können sie direkt gegen den Klimawandel kämpfen und Kohlenstoffemissionen ausgleichen, wovon die Transformation der Ökosysteme und die Gemeinden profitieren.

Terraformation wurde 2020 gegründet und bringt Experten der Forstwissenschaften, Kohlenstoffmärkte, Operationen und Unternehmensentwickler zusammen, um den Klimawandel effektiv und in großem Umfang voranzutreiben.

