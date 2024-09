Die New Yorker Börsen haben am Mittwoch trotz erneuter Rekorde letztlich nicht von der deutlichen Zinssenkung der US-Notenbank Fed profitiert. "Dafür, dass die große Senkung nur von einem Teil der Akteure erwartetet worden ist, fallen die ersten Reaktionen an den Börsen eher überschaubar aus", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Der Dow Jones stellte zwar zunächst den dritten Tag in Folge eine Bestmarke auf. Doch anschließend fiel der US-Leitindex schnell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...