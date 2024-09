Lassen Sie sich mit dem Xsolla-Partnernetzwerk für die Bewerbung von Spielen bezahlen, die Sie lieben, und streamen Sie Ihre Inhalte mit Lightstream auf Konsolen

Xsolla, ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen, freut sich, seine Teilnahme an der TwitchCon 2024 vom 20. bis 22. September in San Diego, Kalifornien, am Stand Nr. 1515 bekannt zu geben. In diesem Jahr wird Xsolla eine spannende Strategie zur Aktivierung von Entwicklern vorstellen und demonstrieren, die darauf abzielt, mit Entwicklern, Spielern und Influencern in Kontakt zu treten und die Leistungsfähigkeit des Xsolla-Ökosystems, einschließlich des Xsolla-Partnernetzwerks und Lightstream, zu präsentieren.

Während des gesamten Wochenendes werden Xsolla und Lightstream (im Oktober 2023 von Xsolla übernommen) exklusive Veranstaltungen ausrichten, die eine einzigartige Gelegenheit bieten, Kontakte zu knüpfen und die Vorteile einer Mitgliedschaft im Xsolla-Partnernetzwerk zu erkunden. Die Teilnehmer können den Xsolla-Stand mit seinen Demostationen besuchen, um aus erster Hand zu erfahren, wie die Lösungen des Xsolla-Partnernetzwerks Lightstream den Entwicklern helfen können, ihren Einfluss zu vergrößern und ihre Inhalte effektiver und einfacher zu monetarisieren.

TwitchCon-Teilnehmer können sich auf limitierte Swag-Bags, exklusive Angebote und Sonderaktionen für die Anmeldung am Xsolla-Stand freuen. Xsolla wird vor Ort eine Sponsorenaktivierung live präsentieren, die ein interaktives Erlebnis bietet, das durch die Möglichkeiten von Lightstream noch verstärkt wird und unser Engagement für die Stärkung der Creator-Community unterstreicht.

Berkley Egenes, Chief Marketing Officer und Chief Growth Officer bei Xsolla, kommentierte die Veranstaltung wie folgt: "Die TwitchCon ist die perfekte Plattform, um mit der Community der YouTuber in Kontakt zu treten und den einzigartigen Wert von Xsolla und Lightstream zu demonstrieren. Wir freuen uns darauf, die unglaublichen Talente auf der TwitchCon kennenzulernen und ihnen Möglichkeiten zu bieten, ihre Inhalte zu verbessern und ihre Reichweite über das Xsolla-Partnernetzwerk zu vergrößern."

