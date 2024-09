Tesla präsentiert auf der IAA Transportation in Hannover seinen Semi-Truck und kündigt dessen europäischen Marktstart an. Der Elektro-Lastwagen, der in den USA bereits erfolgreich getestet wird, hat dort über 4,6 Millionen Meilen zurückgelegt und überzeugt durch seine Effizienz. Diese Expansion in den Nutzfahrzeugmarkt könnte Tesla's Position im Transportsektor stärken und neue Wachstumschancen eröffnen.

Ladestationen-Netzwerk wird erweitert

Parallel dazu erweitert Tesla sein Supercharger-Netzwerk und öffnet es für andere Elektrofahrzeugmarken. General Motors kündigte einen Software-Update an, der es seinen Elektrofahrzeugen ermöglicht, Teslas Ladesäulen zu nutzen. GM-Kunden erhalten dadurch Zugang zu 17.800 zusätzlichen Ladepunkten, was die Attraktivität von Elektrofahrzeugen insgesamt steigern und Teslas Position als Infrastrukturanbieter festigen [...]

Hier weiterlesen