Binance Labs, Breyer Capital und Big Brain Holdings führen die Gründungsinvestitionsrunde an, um die Interoperabilität, Skalierung und Sicherheit der Blockchain voranzutreiben.

Wichtigste Fakten

Binance Labs, Breyer Capital und Big Brain Holdings führten die Investitionsrunde an.

Binance Labs zeigt weiterhin sein Engagement für die Unterstützung engagierter Teams, die technische Innovationen entwickeln, die das Potenzial haben, das Wachstum der Kryptoindustrie voranzutreiben.

Breyer Capital war ein früher Investor in Facebook, Circle und Spotify. Big Brain Holdings ist ein führender Web3-Fonds mit Investitionen in Solana, The Graph und Arweave.

An der Runde beteiligten sich unter anderem Crypto.com, Web3 Ventures, HyperChain Capital, Alchemy, SALT Fund, Kelly Investments, Sunflower Capital, DNA Fund, Gate Ventures, Quantstamp, TRGC, BTC INC, Artichoke Capital, Cypher Capital, SNZ Holding, C6E, IBG Capital, Protein Capital, MON Ventures, SV5, Impossible Finance, Jihan Wu (Bitdeer), George Burke (Portal), Sonny Singh (Beluga).

Hemi ist ein modulares Blockchain-Netzwerk, das für überlegene Skalierung, Sicherheit und Interoperabilität entwickelt wurde und Bitcoin und Ethereum als Komponenten eines einzigen Supernetzwerks vereint.

Hemi wurde von dem bekannten frühen Bitcoin-Entwickler Jeff Garzik und dem Blockchain-Sicherheitspionier Max Sanchez gegründet.

Hemi Labs hat eine Investitionsrunde in Höhe von 15 Mio. USD für die Entwicklung und den Start des Hemi Network ("Hemi") angekündigt. Hemi ist ein modulares Blockchain-Netzwerk, das auf Bitcoin und Ethereum aufbaut und für eine überlegene Skalierung, Sicherheit und Interoperabilität konzipiert wurde.

Das Hemi-Testnetz mit Anreizen ist jetzt live, und der Start des Hauptnetzes ist für Q4 2024 geplant.

"Wir freuen uns darauf, Hemi Labs bei der Arbeit an einer wichtigen Infrastruktur zu unterstützen, die Bitcoin und Ethereum auf modulare und skalierbare Weise miteinander verbindet. Der Ansatz von Hemi passt zu unserer Verpflichtung, Projekte zu unterstützen, die sich auf den Aufbau praktischer, dezentraler Lösungen mit langfristigem Potenzial konzentrieren", sagte Alex Odagiu, Investment Director bei Binance Labs.

"Das Hemi-Team hat eine klare und überzeugende Vision, um die Programmierbarkeit, die Portabilität und das Potenzial von Web3 zu erschließen. Mit ihrer herausragenden Erfolgsbilanz sind sie einzigartig positioniert, um die Erwartungen zu erfüllen", sagte Ted Breyer von Breyer Capital.

"Hemi verändert die Art und Weise, wie Bitcoin und Ethereum interagieren, und bietet nicht nur eine Brücke zwischen den beiden größten Netzwerken im Blockchain-Ökosystem, sondern ein Supernetzwerk, das die Fähigkeiten beider auf elegante Weise vereint", sagte Sam Kim von Big Brain Holdings.

"Zu beobachten, wie Hemi sein Testnetz aufbaut und Fortschritte in Richtung Hauptnetz macht, hat mir Vertrauen in die Fähigkeiten und Fertigkeiten des Teams gegeben", sagte Stelian Balta, Gründer von HyperChain Capital. "Ihr Produkt ist ausgereift, technisch beeindruckend und was am wichtigsten ist es funktioniert."

Vereinigung des Königs und der Königin der Kryptowährung

Die Versuche, Bitcoin und Ethereum zu integrieren und zu skalieren, haben dazu geführt, dass das Problem innerhalb der jeweiligen Gemeinschaften angegangen wurde, was zu einem zersplitterten Ökosystem führte. Hemi betrachtet Bitcoin und Ethereum stattdessen als Komponenten eines größeren Supernetzwerks. Dies bringt die besten Fähigkeiten beider Netzwerke zum Vorschein und ermöglicht wiederum eine neue Klasse von bisher unerreichbaren Blockchain-Anwendungen.

Zu den wichtigsten Funktionen von Hemi gehören:

Hemi Virtual Machine (hVM): Integriert einen vollständigen Bitcoin-Knoten in eine Ethereum Virtual Machine (EVM), so dass Entwickler vertraute Tools verwenden können, um Smart Contracts zu erstellen, die sowohl mit Bitcoin als auch mit Ethereum funktionieren, wobei die vollständige Rückwärtskompatibilität mit bestehenden EVM dApps und Wallets erhalten bleibt.

Integriert einen vollständigen Bitcoin-Knoten in eine Ethereum Virtual Machine (EVM), so dass Entwickler vertraute Tools verwenden können, um Smart Contracts zu erstellen, die sowohl mit Bitcoin als auch mit Ethereum funktionieren, wobei die vollständige Rückwärtskompatibilität mit bestehenden EVM dApps und Wallets erhalten bleibt. Bitcoin-Programmierbarkeit: Das Hemi Bitcoin Kit (hBK) ermöglicht den direkten Zugriff von Smart Contracts auf den granularen Bitcoin-Status. Damit werden wirklich vertrauenswürdige Bitcoin-native Anwendungen wie Staking, Lending Markets und MEV-Marktplätze möglich, die bisher nicht praktikabel waren.

Das Hemi Bitcoin Kit (hBK) ermöglicht den direkten Zugriff von Smart Contracts auf den granularen Bitcoin-Status. Damit werden wirklich vertrauenswürdige Bitcoin-native Anwendungen wie Staking, Lending Markets und MEV-Marktplätze möglich, die bisher nicht praktikabel waren. Superfinalität: Der Proof-of-Proof (PoP) Konsens von Hemi erbt die volle Sicherheit von Bitcoin in einer völlig dezentralen und erlaubnisfreien Weise und bietet anderen Blockchain-Netzwerken effizient Bitcoin-Sicherheit-as-a-Service.

Der Proof-of-Proof (PoP) Konsens von Hemi erbt die volle Sicherheit von Bitcoin in einer völlig dezentralen und erlaubnisfreien Weise und bietet anderen Blockchain-Netzwerken effizient Bitcoin-Sicherheit-as-a-Service. Vertrauensfreie chainübergreifende Portabilität: Hemi's Tunnels bieten eine sichere Möglichkeit, Assets zwischen den Chains zu transportieren, was eine enorme Verbesserung gegenüber herkömmlichen Brückenmethoden darstellt.

Hemi's Tunnels bieten eine sichere Möglichkeit, Assets zwischen den Chains zu transportieren, was eine enorme Verbesserung gegenüber herkömmlichen Brückenmethoden darstellt. Asset-Programmierbarkeit: Zu den Funktionen gehören On-Chain-Routing, Time-Lock, Passwortschutz und gaslose Transfers, die eine nahtlose Bewegung von Assets ermöglichen, ohne dass eine eigene Chain-Währung erforderlich ist.

"Die Begeisterung für das, was wir aufbauen, spiegelt sich in der Qualität und dem Enthusiasmus unserer Investoren und Ökosystempartner wider", sagte Jeff Garzik, ein früher Bitcoin-Entwickler und Mitbegründer von Hemi Labs. "Sie verstehen die Einzigartigkeit und den Wert von Hemis Ansatz, die beiden führenden Blockchain-Netzwerke zu skalieren und zu integrieren, und tragen so zum phänomenalen Wachstum und der Energie in diesem speziellen Bereich bei."

Über Hemi

Das Hemi Network ("Hemi") ist eine modulare Blockchain auf Basis von Bitcoin und Ethereum, die eine hervorragende Skalierung, Sicherheit und Interoperabilität bietet. Hemi sieht Bitcoin und Ethereum als Komponenten eines umfassenderen Supernetzwerks, das neue Ebenen der Programmierbarkeit, Portabilität und des Potenzials freisetzt. Hemi Labs ist ein führender Entwickler von Web3-Infrastruktur und -Werkzeugen, gegründet vom renommierten Bitcoin-Entwickler Jeff Garzik und dem Blockchain-Sicherheitspionier Max Sanchez. Erfahren Sie mehr unter https://hemi.xyz/.

