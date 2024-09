ProAmpac, ein führendes Unternehmen im Bereich flexible Verpackungen und Materialwissenschaft, wird seine neuesten nachhaltigen Verpackungslösungen auf der FACHPACK 2024 vom 24. bis 26. September in Nürnberg, Deutschland präsentieren. Am Stand 5-126 wird ProAmpac fortschrittliche Angebote wie ProActive Recyclable® FibreSculpt, ProActive Intelligence® Moisture Protect MP-1000 und das ProActive Recyclable® RP-1050 neben seiner RAP-Verpackungslinie von faserbasierten Food-to-Go-Lösungen vorstellen.

FibreSculpt (Photo: Business Wire)

"Wir laden die Teilnehmer ein, die innovativen Lösungen von ProAmpac zu entdecken, die die Faserisierung von Verpackungen vorantreiben", sagte Alex Baumgartner, Präsident der europäischen Abteilung von ProAmpac. "Von unserer MP-1000 Technologie, die die Feuchtigkeitskontrolle in Getränkepulvern und Nahrungsergänzungsmitteln verändert, bis hin zu unseren faserbasierten Food-to-Go-Verpackungen, erfüllen diese Fortschritte die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen, leistungsstarken Verpackungen."

Faserisierung und Innovation ausgestellt

Die vorgestellten Produkte von ProAmpac:

ProActive Recyclable® FibreSculpt: Dies ist eine hochbarrierefähige, faserbasierte Lösung für flachgezogene Tiefziehschalenanwendungen. Mit einem Faseranteil von über 90 und in Übereinstimmung mit den OPRL-Richtlinien ist FibreSculpt in Großbritannien und Irland für das Recycling über den Hausmüll geeignet und bietet Marken eine nachhaltige Option, ohne Kompromisse beim Produktschutz einzugehen.

ProActive Intelligence® MP-1000: Die fortschrittliche feuchtigkeitsabsorbierende Technologie von MP-1000 macht Trockenmittelpakete überflüssig und ist besonders wichtig für Verpackungsformate, bei denen Trockenmittel unpraktisch sind, wie z.B. Stickpacks. Diese Lösung nutzt die 3-Phase Activ-Polymer-Plattform von Aptar CSP Technologies und gewährleistet eine optimale Feuchtigkeitskontrolle für Anwendungen wie Getränkepulver, Nahrungsergänzungsmittel, Point-of-Care-Diagnostika, Lebendkultur-Probiotika und empfindliche Lebensmittel.

ProActive Recyclable® RP-1050: RP-1050 wurde zunächst in Nordamerika eingeführt und ist nun auch in Europa erhältlich. RP-1050 ersetzt die herkömmliche Folienverpackung durch eine recycelbare, faserbasierte Alternative für das Hausmüll-Recycling. Diese Lösung ist ideal für Toilettenpapier, Papierhandtücher und Damenhygieneprodukte und bietet hervorragende Siegeleigenschaften für Hochgeschwindigkeits-Form-Füll-Siegel-Verfahren.

RAP Food To-Go Verpackung

Die preisgekrönten RAP Food-to-Go Verpackung von ProAmpac verbessern die Frische und Präsentation und bieten gleichzeitig recycelbare, faserbasierte Optionen, die die Nachhaltigkeit unterstützen. Die Produktpalette umfasst den RAP Sandwich Wedge, HandRap, SoftPack und das RAPTray.

Besuchen Sie den Stand 5-126 auf der FACHPACK 2024 und erfahren Sie, wie ProAmpac Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen kann. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder einen Termin vereinbaren möchten, wenden Sie sich an unser Marketing-Team unter Marketing@Proampac.com oder besuchen Sie ProAmpac.com.

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein weltweit führendes Unternehmen für flexible Verpackungen mit einem umfassenden Produktangebot, das kreative Verpackungslösungen, branchenführenden Kundenservice und preisgekrönte Innovationen für einen vielfältigen globalen Markt bietet. ProAmpacs Ansatz zur Nachhaltigkeit ProActive Sustainability® bietet innovative, nachhaltige flexible Verpackungsprodukte, die unseren Kunden helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir orientieren uns bei unserer Arbeit an fünf Grundwerten, auf denen unser Erfolg beruht: Integrität, Intensität, Innovation, Engagement und Wirkung. ProAmpac mit Sitz in Cincinnati gehört Pritzker Private Capital sowie dem Management und Co-Investoren. Für weitere Informationen besuchen Sie ProAmpac.com oder wenden Sie sich an Media@ProAmpac.com.

Über Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital arbeitet mit mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Nordamerika zusammen, die in den Bereichen Fertigprodukte und Dienstleistungen führende Positionen einnehmen. Die differenzierte, langfristige Kapitalbasis des Unternehmens ermöglicht effiziente Entscheidungsfindung, große Flexibilität bei der Transaktionsstruktur und dem Anlagehorizont sowie eine Abstimmung mit allen Beteiligten. Pritzker Private Capital baut Unternehmen für die langfristige Entwicklung auf und ist ein idealer Partner für Unternehmen in Gründer- oder Familienbesitz. Pritzker Private Capital ist Unterzeichner der Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI) der Vereinten Nationen. Weitere Informationen finden Sie unter PPCPartners.com.

