Der von Frost Sullivan im Auftrag von WEX erstellte Bericht bietet Einblicke für Unternehmen, die gemischte Energiefuhrparks in Märkten in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum verwalten.

Eine neue Studie von Frost Sullivan im Auftrag von WEX (NYSE: WEX), der globalen Handelsplattform, die die Geschäftsführung vereinfacht, zeigt, dass gemischte Energiefuhrparks angesichts der erwarteten Akzeptanz von Elektrofahrzeugen im gewerblichen Bereich voraussichtlich zunehmen werden. Laut der Studie beabsichtigen 80 der Betreiber von Flotten mit gemischter Energieversorgung, dass bis 2030 mindestens 25 ihrer Flotten aus Elektrofahrzeugen (EVs) bestehen sollen, und 42 gaben an, dass bis 2030 die Hälfte oder mehr ihrer Fuhrparks aus Elektrofahrzeugen bestehen würde.

"The Commercial EV Transition: Global Insights on a Mixed-Energy Fleet Future," eine 2024 abgehaltene globale Umfrage, bietet umfassende Einblicke für Organisationen, um den Wandel zur Elektrifizierung in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum zu bewältigen und davon zu profitieren. Der Übergang zu einem Fuhrpark mit gemischter Energieversorgung der sowohl Elektrofahrzeuge als auch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor (ICE) umfasst ist kein einmaliger Wechsel, sondern ein schrittweiser Prozess. Die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen kann je nach Region, Branche und Umfang und Größe eines Unternehmens erheblich variieren. Das Verständnis der zugrunde liegenden Dynamik kann für die Optimierung der Betriebsabläufe und die Erzielung langfristiger Vorteile von entscheidender Bedeutung sein.

"Unternehmen wissen, dass Elektrofahrzeuge für gewerbliche Flotten von Vorteil sein können, aber die Elektrifizierung ist ein schrittweiser Prozess, der mehr als nur den Austausch von Fahrzeugen umfasst", so Carlos Carriedo, Chief Operating Officer, Americas Payments Mobility bei WEX. "Die Ergebnisse dieses Berichts zeigen, dass der Fokus eines Flottenmanagers nicht auf dem "Ob" oder "Wann" des Übergangs liegt, sondern auf dem "Wie". Eine Schlüsselstrategie besteht darin, den Wert von Flotten mit gemischter Energieversorgung für einen reibungslosen und effektiven Übergang zur Elektrifizierung zu erkennen."

"Betreiber werden in absehbarer Zukunft eine Mischung aus herkömmlichen und elektrischen Fahrzeugen beibehalten, was zu einer Komplexität in den Bereichen Betrieb, Infrastruktur, Energiebeschaffung und Zahlungen führt", so Carriedo weiter. "Ein Ansatz mit gemischten Energieträgern mindert das Risiko und ermöglicht es Unternehmen, sich anzupassen, zu lernen und, wenn sie es wünschen, vollständig auf Elektromobilität umzusteigen, sobald die Infrastruktur dafür bereit ist."

Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:

Die Dekarbonisierung ist der wichtigste Faktor für den Übergang: 70 geben an, dass sie eine "wichtige" oder "grundlegende" Komponente ihrer Geschäftsstrategie ist, und nur 3 ziehen die Dekarbonisierung überhaupt nicht in Betracht. Dies unterstreicht ihre Bedeutung für die Strategien von Unternehmen in Bezug auf Kosteneinsparungen, Nachhaltigkeit und Markenimage.

Trotz der Herausforderungen der Elektrifizierung, wie z. B. hohe Vorlaufkosten (64 %), haben 50 der befragten Unternehmen bereits in die Ladeinfrastruktur investiert. Die Vereinfachung von Ladevorgängen und Zahlungen ist wesentlich: Ein erheblicher Teil (78 %) der Unternehmen lädt vor Ort, aber auch das Laden unterwegs und zu Hause ist weit verbreitet. Neunzig Prozent der Fuhrparks haben die gleichen Zahlungsoptionen für Verbrennungsmotoren (ICE) und Elektrofahrzeuge. Die Verfügbarkeit einer kombinierten ICE/EV-Zahlungskarte ist der wichtigste Faktor bei der Wahl einer Zahlungskarte.

"Die Ergebnisse zeigen, dass der Übergang zu Elektrofahrzeugen zwar im Gange ist, aber nicht ohne Herausforderungen. Da 78 der Fuhrparks vor Ort laden und 62 öffentliche Einrichtungen nutzen, sind Fragen wie die Ermittlung der besten Anwendungsfälle, der besten Fahrzeuge für diese Anwendungsfälle und der besten Ladestrategien für diese Fahrzeuge in einer komplexen öffentlichen und privaten Infrastruktur von großer Bedeutung", sagte Jay Collins, SVP GM, EV Mobility bei WEX. "Die Strategie der gemischten Fuhrparkeinführung ermöglicht es Unternehmen, sich schrittweise an die Feinheiten der Integration von Elektrofahrzeugen zu gewöhnen und so die betriebliche Effizienz während der gesamten Übergangszeit sicherzustellen."

Der Bericht hebt auch die breiteren Auswirkungen auf die Branche hervor und stellt fest, dass die drei größten Herausforderungen für Fuhrparkbetreiber die Kraftstoffkosten (67 %), die Betriebskosten (66 %) und die Gewinnmargen (59 %) sind. Diese Herausforderungen spiegeln den Druck wider, dem Flottenmanager ausgesetzt sind, um die Ausgaben zu verwalten und die Rentabilität aufrechtzuerhalten, während sie auf neue Technologien und nachhaltige Praktiken umsteigen.

Mit über vier Jahrzehnten Erfahrung und Fachwissen im Management von Fuhrparkdaten in Unternehmen integriert WEX nun Elektrofahrzeuge in diese Erfahrung, um Unternehmen dabei zu unterstützen, den Lebenszyklus des Übergangs zu einer gemischten Energieflotte effektiv zu übernehmen und zu verwalten, um ihre finanziellen, betrieblichen und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, unterstützt durch das fortgesetzte Engagement von WEX für Datensicherheit und Datenschutz. WEX hat weltweit über 600.000 gewerbliche Fuhrparkkunden, darunter mehr als 19,4 Millionen Fahrzeuge, die weltweit im zweiten Quartal 2024 gewartet wurden.

Über die Fuhrparkstudie

Dies sind die Ergebnisse einer von WEX zwischen Februar und März 2024 in Auftrag gegebenen Studie von Frost Sullivan. Frost Sullivan befragte Betreiber von Fuhrparks mit gemischter Energieversorgung aus über 500 Organisationen in sieben Märkten in Europa (273 Befragte), den Vereinigten Staaten (110 Befragte) und zwei Märkten im asiatisch-pazifischen Raum (120 Befragte) zu ihrem Weg in Richtung Elektrifizierung. Jeder befragte Entscheidungsträger hatte zum Zeitpunkt der Befragung mindestens ein Elektrofahrzeug in seiner Flotte.

Eine kostenlose Kopie von "The Commercial EV Transition: Global Insights on a Mixed-Energy Fleet Future" kann hier heruntergeladen werden. Einblicke auf Marktebene können für Großbritannien, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Frankreich, Deutschland, Italien, die USA, Australien und Neuseeland eingesehen werden.

Über WEX

WEX (NYSE: WEX) ist eine globale Handelsplattform, die die Geschäftsführung vereinfacht. WEX hat ein leistungsstarkes Ökosystem geschaffen, das seinen Kunden auf der ganzen Welt nahtlos eingebettete, personalisierte Lösungen bietet. Durch seine umfangreichen Daten und sein spezialisiertes Fachwissen in den Bereichen Vereinfachung von Vorteilen, Neugestaltung der Mobilität sowie Bezahlen und bezahlt werden möchte WEX Unternehmen dabei unterstützen, Komplexität zu überwinden und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Weitere Informationen finden Sie unter www.wexinc.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über den Übergang zu und die Einführung von gewerblichen Flotten mit gemischter Energieversorgung. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine Aussagen über historische Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen. In dieser Pressemitteilung sollen die Wörter "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "könnten", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "planen", "projizieren", "werden", "Positionen", "Vertrauen" und ähnliche Ausdrücke zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf unsere zukünftigen Erwartungen und sind keine historischen Fakten. Sie beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen abweichen, einschließlich der Frage, ob der Übergang zu und die Einführung von gemischten Energieflotten für gewerbliche Zwecke wie derzeit erwartet fortgesetzt wird sowie andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in Punkt 1A unseres Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr aufgeführt sind, der am 23. Februar 2024 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde, und in nachfolgenden Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und es sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

