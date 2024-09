Diese 5 Coins steigen nach der Zinssenkung am steilsten

Die amerikanische Notenbank hat sich am heutigen Tage zu einer Senkung der Leitzinsen um 50 Basispunkte entschieden. Dies ließ einige Kryptowährungen bereits stark steigen, da nun wieder mehr Liquidität in die Märkte strömt und den nächsten Bullenmarkt einleiten dürfte. Daher haben wir im folgenden Beitrag einmal die besten Coins für die Zeit nach der ersten Zinssenkung der Fed herausgesucht.

Pepe Unchained

Die Memecoins auf der Blockchain von Ethereum wurden während einer hohen Nachfrage teilweise von stark steigenden Gebühren und einer langsamen Transaktionsgeschwindigkeit belastet. Nun soll sich dies jedoch mit der neuen ETH-Skalierungslösung von Pepe Unchained ändern, welche zudem ein eigenes Memecoin-Ökosystem bereitstellt.

Innerhalb dessen können auch Dritte ihre Projekte und Coins veröffentlichen, um ihren Nutzern bessere Konditionen als auf Ethereum zu bieten und auf dem kompetitiven Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Dafür wird die Geschwindigkeit für das Erste um den Faktor 100 gesteigert und gleichzeitig die niedrigsten Gebühren geboten.

Das Team von Pepe Unchained entwickelt jedoch auch eigene Angebote für ihr Web3-Ökosystem. Dies sind unter anderem ein Überbrückungsservice, eine Staking-Funktion, eine DEX, ein Blockexplorer und wohl auch eine eigene Launchplattform, welche die bisherigen Marktführer wie Pump.Fun und Sun.Pump sogar in den Schatten stellen kann.

Schließlich sind diese nur auf Solana und Tron verfügbar, welche deutlich weniger Investoren und Nutzer haben. Außerdem handelt es sich nur bei Pepe Unchained um ein auf Memecoins fokussiertes Investment, mit dem man noch direkter von dem boomenden Markt mit 7.000 bis 20.000 neuen Memetoken pro Tag profitieren kann.

Crypto All-Stars

Insbesondere Anfänger haben auf dem Kryptomarkt Schwierigkeiten, einen Überblick über die verschiedenen passiven Einkommen zu behalten. Ebenso wissen viele bisher nicht einmal etwas über die Renditeoptionen oder werden von Faktoren wie Mindestinvestments, technischem Aufwand, Bugs und mehr abgeschreckt.

Dies soll sich alles mit der Staking-Plattform von Crypto All-Stars und der neuen MemeVault-Technologie ändern. Mit dieser können Coins unterschiedlichster Blockchains schnell, einfach und sicher gestakt werden. Dafür zahlen die Anleger sie einfach ein und wählen dann das gewünschte Renditeangebot aus. Den Rest erledigt die praktische Plattform automatisch.

Crypto All-Stars hat sich zu Anfang mit den Memetoken die gefragtesten Kryptowährungen in diesem Jahr ausgesucht. Viele von diesen bieten ursprünglich keine Staking-Rendite, was sich nun jedoch mithilfe des Geschäftsmodells ändert. Somit können auch sie von einem passiven Einkommen am Kryptomarkt profitieren, was Verluste kompensiert und Gewinne steigert.

Der eigene $STARS-Coin spielt eine zentrale Rolle innerhalb des Loyalitätsprogramms und kann den Inhabern höhere Renditen freischalten. Das Staking können die Vorverkaufsinvestoren sogar noch vor der ersten Listung nutzen, sodass sie bereits höhere Buchgewinne erzielen. Diese liegen derzeit bei 1.102 % pro Jahr.

Solana

Solana wird als der gefährlichste Ethereum-Killer bezeichnet, da die Chain unter anderem mithilfe ihres Firedancer-Upgrades bis zu 1,2 Mio. TPS verarbeiten kann. Dabei ist die Blockchain nicht wie Ethereum oder Bitcoin auf Skalierungslösungen angewiesen, welche die Nutzerfreundlichkeit aufgrund des höheren Aufwandes beeinträchtigen können.

Ansonsten hat Solana mit 687 MB/s einen deutlich höheren Datendurchsatz als Ethereum mit seinen 0,08 MB/s oder der ETH-L2 Polygon mi 0,1 MB/s. Davon profitieren wiederum Anwendungen mit hohen Anforderungen wie DeFi, NFTs und Gaming, weil sich die Kosten reduzieren und Überlastungen verringern lassen.

Solana hat wegen der niedrigen Gebühren und hohen Geschwindigkeit eine so überwältigende Nachfrage erlebt, dass die Chain trotzdem bis an die Überlastungsgrenze getrieben wurde. Nachdem die dadurch ausgelösten Transaktionsabbrüche behoben werden konnten, nahm die Netzwerkaktivität wieder sehr schnell zu.

Solana ist Ethereum bereits bei vielen wichtigen On-Chain-Daten auf den Fersen und konnte den Marktführer in einigen Parametern übertreffen, auch wenn Ethereum einige wieder zurückerobert hat. Dennoch übertraf SOL ETH bereits bei Transaktionen, DEX-Volumen, Nutzeraktivität, Stablecoin-Volumen, NFT-Transaktionen und mehr.

Sui

Sui ist eine Layer-1 mit bis zu 120.000 Transaktionen pro Sekunde und sehr niedrigen Gebühren von rund 0,0001 SUI oder derzeit 0,0001257 USD. Somit bietet sie deutlich attraktivere Konditionen als Ethereum und wird auch neben Solana als einer der größten Konkurrenten betrachtet. Deshalb verzeichnete der Coin auch den sechsthöchsten Anstieg unter den Top 100 in diesem Jahr.

Die Blockchan nutzt die Move-Programmiersprache, welche von Meta für das Diem-Projekt entwickelt wurde. Dabei bietet sie unter anderem verifizierbare Verzögerungsfunktionen und einen zkLogin, mit welchem die Identität ohne Preisgabe von persönlichen Daten verifiziert werden kann. Überdies hat sie zuletzt einige bedeutende Entwicklungsschritte gemacht.

Dazu gehören unter anderem verschlüsselte NFTs, welche Inhalte nur für berechtigte Käufer sichtbar machen. Ebenso wird an einem eigenen Nameservicedienst gearbeitet, welcher mit ENS vergleichbar ist. Hinzu kommt zkSend, das an die Blinks von Solana erinnert. Aber auch im Gaming-Bereich gibt es einige Entwicklungen, wie verschiedene Spiele und eine eigene Konsole.

In letzter Zeit hat Sui auch einige Partnerschaften aufgebaut, zu denen unter anderem das international tätige 3D-Druckernetzwerk 3DOS gehört, welche bereits für NASA, US Air Force, US Navy, British Army, Google, Bosch und mehr produziert haben soll. Nun kam eine weitere Kooperation mit der internationalen MMA-Plattform ONE Championship hinzu.

XRPH

XRPH ist das erste Kryptoprojekt aus dem Bereich Gesundheit auf dem XRPL und möchte die Branche mithilfe der Blockchain und künstlicher Intelligenz revolutionieren. Es ist international tätig und hat zuletzt Marken in Großbritannien, Uganda und den Vereinigten Arabischen Emiraten registriert. Einen besonderen Fokus legt es jedoch auf Afrika.

Denn der afrikanische Gesundheitsmarkt soll in den kommenden Jahren der zweitgrößte der Welt werden. Auf diesem werden verschiedene Krankenhäuser, Ärztezentren und Apotheken erworben, die später unter der Marke XRP Healthcare laufen. Hinzu kommen viele Partner, zu denen allein in den USA bereits über 68.000 Apotheken gehören.

Mittlerweile widmet sich XRPH verstärkt den künstlichen Intelligenzen und hat zuletzt einen KI-Chatbot herausgebracht. Dieser hilft mit seiner spezialisierten Datenbank den Patienten im Alltag bei allen ihren Sorgen rund um die Uhr. Zeitgleich können somit wertvolle Daten gewonnen werden, welche heutzutage als das neue Gold bezeichnet werden.

Aber auch in anderen Bereichen wie dem PSE-Patientenversorgungssystem sowie bei den M&A-Prozessen finden die künstlichen Intelligenzen Anwendung. Die Blockchain kann Patientendaten anonymisieren und sie dennoch zum Training von KIs verwenden. Mithilfe eines so großen Partnernetzwerkes lassen sich dabei wertvolle Daten gewinnen.

