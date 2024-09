Aruba präsentiert auf der NetApp INSIGHT 2024, wie die strategische Zusammenarbeit hochmoderne Lösungen mit intelligenter Dateninfrastruktur vorantreibt

NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, gab heute bekannt, dass es der bevorzugte Dateninfrastrukturanbieter von Aruba geworden ist, einem führenden Anbieter von Webhosting-, Domain-Registrierungs- und E-Mail-Kontodiensten in Europa. Gemeinsam werden die Unternehmen ihre vereinten Möglichkeiten nutzen, um ihre Kunden besser zu bedienen und neue Lösungen mit der Bezeichnung "Powered by NetApp" anzubieten. Zur Verdeutlichung der vertieften Partnerschaft hält Fabrizio Garrone, Enterprise Solution Director bei Aruba, auf der NetApp INSIGHT 2024 einen Vortrag zum Thema: "Aruba baut sichere, hochverfügbare, intelligente Dateninfrastruktur auf NetApp [1702-1] auf."

Aruba ist Italiens führender Anbieter von Cloud-, Rechenzentrums-, Hosting-, E-Mail-, Domain-Registrierungs- und PEC-Diensten (zertifizierte E-Mail). Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Aruba Kunde von NetApp und nutzt im Hintergrund NetApp-Lösungen für seine Dienste. Nun weiten die Unternehmen ihre Zusammenarbeit zu einer formellen Partnerschaft aus. Durch die Bündelung ihrer Kräfte können die Unternehmen bei strategischen Zielen und synergetischen Initiativen zusammenarbeiten, um optimierte Rechenzentrumslösungen zur Datenverarbeitung sowohl serverseitig als auch verwaltungsseitig bereitzustellen.

"Die Referenzen von Aruba spiegeln sich in der langen Liste der Top-Unternehmenskunden in ganz Europa wider", sagte Gabie Boko, Chief Marketing Officer bei NetApp. "Durch den Einsatz von NetApp-Lösungen hat Aruba die Vorteile der intelligenten Dateninfrastruktur an seine Kunden weitergereicht. Diese Vorteile werden durch die Partnerschaft transparenter, sodass Aruba-Kunden sehen können, dass sie mit den Lösungen, die sie kaufen, das Beste in puncto Sicherheit, Verwaltung und Transparenz für ihre Daten erhalten. Darüber hinaus entstehen neue Möglichkeiten für gemeinsame Innovationen und Entwicklungen, um den spezifischen Bedarf von Kunden in ganz Europa zu erfüllen und die Reichweite von Aruba und NetApp zu erweitern."

Zur Unterstützung dieser Partnerschaft werden Aruba und NetApp gemeinsam daran arbeiten, ihren Kunden innovative Lösungen bereitzustellen. Aruba wird seine führenden Dienste mit "Powered by NetApp" kennzeichnen, um zu verdeutlichen, dass sie den leistungsstarken Datenspeicher und die integrierten Datendienste von NetApp nutzen. Dieses Joint Venture wird zu beispielhaften Produkten von Aruba mit dem Label "Powered by NetApp" führen.

"Aruba widmet sich der Planung, Implementierung und Verwaltung hochgradig individualisierter Technologielösungen, um unsere Kunden in ganz Europa zu unterstützen", sagte Fabrizio Garrone, Enterprise Solution Director bei Aruba. "NetApp stellt mit seinen branchenführenden Datenspeicher- und Verwaltungslösungen seit Jahren einen starken Kern für die Daten unserer Kunden dar. Diese Partnerschaft verdeutlicht unseren Kunden die Spitzenqualität der von uns bereitgestellten Infrastruktur, nicht zuletzt dank unserer hochmodernen Rechenzentren. Wir freuen uns darauf, neue, innovative Lösungen zu entwickeln, die unseren Kunden dienen und ihren Weg zum Erfolg in Gegenwart und Zukunft ebnen werden."

Weitere Ressourcen

Über NetApp

NetApp ist das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, das einheitliche Datensicherung, integrierte Datendienste und CloudOps-Lösungen kombiniert, um eine Welt voller Störungen in Chancen für alle Kunden zu verwandeln. NetApp erstellt eine silofreie Infrastruktur, die Beobachtbarkeit und KI nutzbar macht, um die branchenweit bestmögliche Datenverwaltung zu ermöglichen. Als einziger unternehmensweiter Speicherservice, der in die weltweit größten Clouds nativ eingebettet ist, bietet unsere Datenspeicherung eine nahtlose Flexibilität. Darüber hinaus kreieren unsere Datenservices durch überlegene Cyber-Resilienz, Führung und Applikations-Agilität einen deutlichen Datenvorteil. Unsere CloudOps-Lösungen bieten durch Beobachtbarkeit und KI die kontinuierliche Optimierung der Leistung und Effizienz. Unabhängig vom Datentyp, der Arbeitsbelastung oder der Umgebung sind Sie in der Lage, Ihre Dateninfrastruktur mithilfe der NetApp zu transformieren, um Ihre unternehmerischen Möglichkeiten zu verwirklichen. Erfahren Sie mehr unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf X, LinkedIn, Facebook und Instagram

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Handelsmarken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Über Aruba

Aruba S.p.A. (http://www.aruba.it), gegründet 1994, ist Italiens führender Anbieter von Cloud-, Rechenzentrums-, Hosting-, E-Mail-, Domain-Registrierungs- und PEC-Diensten (zertifizierte E-Mail). Das Unternehmen mit ausschließlich italienischem Kapital hat 16 Millionen Benutzer und verwaltet eine enorme, auf 7 Rechenzentren verteilte Infrastruktur, die 2,7 Millionen registrierte Domains, 9,8 Millionen E-Mail-Konten, 9 Millionen PEC-Konten und Tausende von IT-Infrastrukturen für Kunden umfasst. Aruba PEC und Actalis sind die beiden Zertifizierungsstellen der Gruppe, die bei der AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) für die Bereitstellung qualifizierter Dienste akkreditiert sind. Die Infrastruktur von Aruba ist außerdem von der ACN (National Cybersecurity Authority) für die Verarbeitung gewöhnlicher, kritischer und auch strategischer PA-Daten qualifiziert. In 30 Jahren Tätigkeit hat Aruba umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung und Verwaltung von High-Tech-Rechenzentren gesammelt, die in ganz Italien betrieben werden. Das größte befindet sich in Ponte San Pietro (BG) und verfügt über eine umweltfreundliche Infrastruktur und Einrichtungen, die den höchsten Sicherheitsstandards der Branche entsprechen (Klasse 4 ANSI/TIA-942, ISO 22237). Hinzu kommt das Hyper Cloud Data Centre in Rom, das 74.000 m² im Bereich des Tecnopolo Tiburtino umfasst und bei vollständiger Auslastung 5 unabhängige Rechenzentren umfassen wird. Aruba implementiert in seinen Rechenzentren energieeffiziente Lösungen, um sein Engagement für Nachhaltigkeit zu demonstrieren, und produziert darüber hinaus saubere Energie durch Photovoltaikanlagen und Wasserkraftwerke. Das Infrastrukturnetzwerk erstreckt sich über ganz Europa, mit einem eigenen Rechenzentrum in der Tschechischen Republik und Partnerzentren in Frankreich, Deutschland, Polen und Großbritannien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.aruba.it/ und in den sozialen Netzwerken Facebook, X und LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

