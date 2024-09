Die Apple Aktie erlebte kürzlich Turbulenzen aufgrund enttäuschender Vorbestellungen für die neue iPhone 16-Serie. Analysten prognostizieren einen Verkaufsrückgang von 12,7% im Vergleich zum Vorgängermodell, was zu einem Kursverlust von etwa 3% an der NASDAQ führte. Die verhaltene Resonanz wird auf minimale Upgrades und die verzögerte Implementierung von KI-Funktionen zurückgeführt, insbesondere im wichtigen chinesischen Markt. Trotz dieser Herausforderungen zeigten sich die Apple-Aktien in der jüngsten NASDAQ-Sitzung widerstandsfähig und verzeichneten einen leichten Anstieg auf 219,36 USD.

Zukunftsaussichten und kommende Ereignisse

Experten bleiben langfristig vorsichtig optimistisch für Apple. Die starke Positionierung des Unternehmens in den Bereichen generative KI und Edge-KI sowie die Integration fortschrittlicher Chiparchitekturen in zukünftige Produkte werden als potenzielle Wachstumstreiber gesehen. Zusätzlich plant Apple für Oktober eine Produktpräsentation, die sich auf neue Mac-Modelle mit dem neuesten M4-Chip konzentrieren soll. Diese Veranstaltung könnte die Aufmerksamkeit von den aktuellen iPhone-Herausforderungen ablenken und das Interesse von Investoren und Kunden an innovativen Entwicklungen in anderen Produktkategorien neu entfachen.

