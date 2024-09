BRÜSSEL (dpa-AFX) - In der Europäischen Union sind die Pkw-Neuzulassungen im August eingebrochen. Die Zahl der neu zugelassenen Autos sank gegenüber dem Vorjahresmonat um 18,3 Prozent auf 643.637 Fahrzeuge, wie der Branchenverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. In allen vier großen Nationen - Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien - war der Absatz rückläufig, wobei das Minus in Deutschland mit 27,8 Prozent am größten war. In den ersten acht Monaten ergab sich ein Plus bei den Neuzulassungen um 1,4 Prozent auf knapp 7,2 Millionen Wagen.

Der Absatz reiner Elektroautos knickte im August um 43,9 Prozent ein, bedingt von einem massiven Rückgang insbesondere in Deutschland. Hybridmodelle legten hingegen zu./nas/ngu