BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chef Omid Nouripour sieht Kontrollen an den deutschen Grenzen nach wie vor kritisch. "Diese Kontrollen der deutschen Grenzen sollten keinen Tag länger als nötig dauern", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "An unserer 4000 Kilometer langen Grenze stauen sich nicht Menschen, sondern Lastwagen." Das gefährde die Lieferketten und überfordere die unterbesetzte Bundespolizei. "Auch die Auswirkungen in den Grenzregionen sind massiv, wo viele Menschen mal kurz zum Einkaufen oder für einen Sonntagsausflug an die polnische Ostsee nach Swinemünde oder nach Straßburg fahren."

Deutschland hatte die bereits laufenden Grenzkontrollen im Osten und Süden des Landes am Montag auf alle Landgrenzen ausgeweitet. Die Kontrollen sollen unerwünschte Migration und Kriminalität eindämmen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte versprochen, dass Pendler nicht mit größeren Verkehrsstörungen rechnen müssen. Stationäre Grenzkontrollen sind im Schengen-Raum nicht vorgesehen./bg/DP/stk