Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Es gibt Dinge im Leben, die sind unverzichtbar. Dazu gehören auch Impfungen und die auch schon für die Kleinsten, damit sie nicht an Diphterie, Kinderlähmung oder Wundstarrkrampf schwer erkranken. Marco Chwalek weiß Näheres:Sprecher: Gerade bei dem Thema Impfen sind viele Fehlinformationen im Umlauf, die Eltern in Sachen Impfungen für die Kleinen oft verunsichern. Damit die Unsicherheit ein Ende hat, haben wir nachgefragt. Dr. Laura Weisenburger vom Apothekenmagazin "Apotheken Umschau ELTERN", erklärt uns, warum Impfungen fürs Baby so wichtig sind:O-Ton Dr. Laura Weisenburger: 24 sec."Babys kommen ja zur Welt und kennen noch gar nichts von der Außenwelt, dazu gehören natürlich auch Keime, Bakterien, Viren. Die muss das Immunsystem erstmal kennenlernen. Und Impfungen sind da eine sehr, sehr gute Möglichkeit, das ohne Komplikationen zu tun. Natürlich gibt es bei Impfungen manchmal auch Komplikationen, leichtere. Aber die Impfstoffe werden sehr lange und sehr gut getestet, sodass sie wirklich sehr, sehr sicher sind."Sprecher: Nun ist ein Baby bei der ersten Spritze gerade mal ein paar Wochen alt. Ist das Immunsystem bei gleich sechs verschiedenen Impfstoffen da nicht überfordert?O-Ton Dr. Laura Weisenburger: 25 sec."Nein, zum Glück nicht. Impfungen verlieren weder ihre Wirkung, wenn man sie in Mehrfachimpfungen verpackt, noch haben sie mehr Nebenwirkungen. Aber wir haben den Vorteil, dass wir eben zum Beispiel bei einer Sechsfach-Impfung nur ein einziges Mal piksen müssen. Würden wir jede Impfung einzeln geben hingegen, wäre das dann insgesamt 38 Mal piksen und das glaube ich, möchte niemand seinem Baby zumuten."Sprecher: Kleine Kinder sind ja stets und ständig krank. Kann man denn trotz Erkältung impfen?O-Ton Dr. Laura Weisenburger 23 sec."Ja. Das ist das Gute. Wenn Kinder nicht gerade sehr stark fiebern, sprich über 38,5 °, dann ist eine Impfung auch bei einer normalen Erkältung, wie wir sie jetzt ja ganz viel wieder haben, möglich. Wenn man da Bedenken hat, dann kann man immer nochmal bei der Kinderarztpraxis anrufen. Das dann ärztlich entscheiden lassen. Aber nicht einfach den Termin absagen."Abmoderation: Und bitte an den Impfpass denken, denn der ist wichtig und begleitet uns das ganze Leben lang, schreibt die "Apotheken Umschau ELTERN."