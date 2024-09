© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images



Palantir-Aktionäre hatten ein gutes Jahr bisher. Ab kommenden Dienstag wird die Aktie im Rahmen der vierteljährlichen Neugewichtung des Index in den S&P 500 aufgenommen. Zeit zu verkaufen, sagt eine Investorin.Dieser Ritterschlag folgt auf eine Phase robusten Wachstums für das Big-Data-Analyseunternehmen. Palantir hat ganze sieben Quartale in Folge Gewinne erzielt, wobei die jüngsten Ergebnisse des zweiten Quartals 2024 ein beeindruckendes Gewinnwachstum von 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aufweisen. All das hat der Aktie zu einer Perfomance von über 100 Prozent seit Jahresbeginn verholfen. Die Investorin Amritha Roy ist jedoch der Meinung, dass die Aktie überhitzt ist und es jetzt an …